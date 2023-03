Nejslavnější nosorožec se vydal na cestu domů. Putování nosorožce severního bílého Súdána začalo v Národním muzeu. Odtud jeho vycpanina, odborně dermoplastický preparát, odjela do Safari Parku ve Dvoře Králové a pak pocestuje do Keni.

Nakládka dermoplastického preparátu posledního samce nosorožce bílého. | Video: Deník/Radek Cihla

V Národním muzeu vystřídá preparát Súdána jeho kostra. Ve Dvoře Králové nosorožce naloží do velké bedny a ještě o víkendu zamíří nákladním autem do Belgie na letiště, pak už zamíří do Keni.

Sudán prožil neobyčejný život. V 70. letech minulého století unikl přesunem do Dvora Králové vybití příbuzných ve volné přírodě. Zplozením dvou samic významně přispěl k zachování svého druhu. Poslední roky života strávil v Africe, kde v roce 2018 uhynul.

Vzácný nosorožec patří mezi největší symboly ochrany zvířat ve volné přírodě. Má sochu v New Yorku i na kruhovém objezdu ve Dvoře Králové nad Labem. Snímek Súdána, který se stal fotografií desetiletí podle čtenářů National Geographic, obletěl celý svět. Je na něm zaznamenáno rozloučení ošetřovatele s nosorožcem před jeho skonem.

Vlajkové zvíře

„Vlajkovým zvířetem Safari Parku jsou nosorožci. Vyvážení černých nosorožců do Tanzánie nebo Rwandy, kde se úspěšně rozmnožují, nebo záchrana nosorožců severních v Keni, přináší Dvoru Králové celosvětovou prestiž a kredit. Sudán, který prožil většinu života ve Dvoře Králové a poté v Africe, je nejslavnějším nosorožcem světa,“ řekl loni Deníku ředitel královedvorské zahrady Přemysl Rabas.

Nosorožec Sudán na archivním snímkuZdroj: Jan Stejskal

Po jeho smrti se do Česka dostaly jak kosterní pozůstatky, tak kůže. Ta byla uchována v soli a experti z ní vytvořili dermoplastický preparát.

Safari Park Dvůr Králové je koordinátorem snah o záchranu nosorožců severních bílých. V současné době už jsou na světě známy pouze dvě samice, obě se narodily ve Dvoře Králové a v současnosti žijí v Keni. Jejich jedinou nadějí na rozmnožení jsou umělé metody reprodukce. I kvůli tomu jsou uchovávány kmenové buňky samotného Súdána.