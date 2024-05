Na velmi vzácné opeřence narazili v těchto dnech ornitologové na Přerovsku. Na podmáčeném poli u Vlkoše se objevilo hejnko osmi kameňáčků pestrých. „Jde o bahňáky, kteří žijí v arktidě na pobřeží Skandinávského poloostrova a jen velmi vzácně se objevují v době tahu ve střední Evropě,“ řekl Jiří Šafránek z Moravského ornitologického spolku v Přerově.

Na vzácné kameňáčky pestré narazili ornitologové ve Vlkoši na Přerovsku; květen 2024 | Foto: se souhlasem MOS Přerov

Kameňáček pestrý je veliký asi jako kos, má krátké červené nohy a krátký ocas. Opeření horní části těla má rezavohnědé a černobílé, spodní strana těla je bílá s širokou černou hrudní páskou. Samec i samice jsou stejně zbarveni. Živí se korýši, hmyzem a měkkýši, které vyhledává pod naplavenými řasami na mořském pobřeží.

„Hnízdí v pobřežní tundře a je jedením z nejseverněji hnízdících ptáků. Je to tažný druh, který zimuje na mořských pobřežích všech kontinentů. U nás se vyskytuje velmi vzácně na tahu, a to pouze jednotliví ptáci nebo malá hejnka od dvou do šesti kusů,“ řekl Šafránek.

Zajímavé je i to, že ve stejné lokalitě se spolu s nimi vyskytují i další u nás vzácné severské druhy, a to jespák křivozobý, linduška rudokrká a konipas luční severoevropský. Na polním mokřadu u Vlkoše je objevil ornitolog Zdeněk Abrahámek.