Hit, nebo risk? Zmrzlinu na různé způsoby dopřává svým psím mazlíčkům kdekdo. Je to ale dobrý nápad? Co může psovi způsobit příliš chladná strava, jakou zmrzlinu mu nepodávat a kdy hrozí zánět žaludku a slinivky, vysvětlila veterinářka Karolína Świerczek Drábková. Prozradila i návod, jak vyrobit ideální zmrzlinu pro psy doma.

Zmrzlina dokáže v létě velice příjemně zchladit jak nás, tak naše čtyřnohé parťáky. I proto se mnoho psích majitelů se svými chlupáči o zmrzlinu dělí. V dobré víře jim tak chtějí trochu zpříjemnit letní parna. Ne vždy je to však dobrý nápad.

Zmrzlina určená pro lidi by se psům ve většině případů nabízet neměla. Velmi pravděpodobně totiž obsahuje ingredience, které pro ně nejsou vhodné - jako čokoláda, cukr, mléko či umělá sladidla. Někteří psi sice tyto suroviny mohou docela dobře tolerovat, jiným však způsobují méně či více vážné zdravotní komplikace.

Existují speciální gumové hračky, které lze naplnit třeba paštikou pro psy a nechat zamrazit.

Lidská zmrzlina není pro psy

Sociální sítě jsou plné fotografií, na kterých páníčci sdílí zmrzlinu se svými čtyřnohými parťáky. Otázkou však je, jestli je to pro psy vhodný pamlsek. Zatímco některým občasné podělení se o ledový dezert neuškodí, jiní mohou skončit s kolikami, zvracením či zánětem slinivky břišní.

„Velký obsah tuku ve zmrzlinách může psa vystavit riziku pankreatidy (zánětu slinivky břišní; pozn. red.) či zánětu žaludku. Psi mají také často problém s trávením laktózy, která je obsažena v mléčných zmrzlinách. Hrozí jim pak velmi nepříjemné křeče v břiše či průjmy,“ upozorňuje britské veterinární centrum Warren House Veterinary Centre.

„Velkým problémem je také sladidlo xylitol, které některé zmrzliny obsahují. Pro psy je totiž toxické,“ dodává Warren House Veterinary Centre.

V některých případech však může pejskům zchlazení mrazivou pochoutkou opravdu pomoci. Má to ale svá pravidla. Myslí si to i veterinární lékařka Karolína Świerczek Drábková, která v současnosti pracuje v pražské Veterinární ordinaci Michaely Riedlové. Své zkušenosti Karolína Świerczek Drábková nasbírala i během předchozího působení na dvou kanadských veterinárních klinikách.



Studené do žaludku není vždy špatně

Psi by určitě neměli jíst studené příliš často a ve velkém množství. Veterinářka například zmiňuje, že při krmení přirozenou syrovou stravou (takzvaným barfem) by krmná dávka vždy měla mít pokojovou teplotu. Každodenní příjem studené stravy by mohl u psa vyvolat závažné zdravotní problémy.

„Když je ale extrémní horko, něco studeného do žaludku psa nemusí být nutně úplně špatně. Je to jako u nás lidí. Záleží samozřejmě na tom, jak dobře to pes toleruje. Některý snáší studené obecně dobře, jiný může mít průjem nebo zvracet,“ upozorňuje Karolína Świerczek Drábková.

Přiznává však, že se sama občas na dlouhých cestách podělí se psem o netučnou tvarohovou zmrzlinu. Vždy z ní ovšem nejprve okouše čokoládu.

„Je to malá zmrzlina a konkrétně mému psovi nic nedělá. Je ale potřeba to vyzkoušet pozvolna. Studená potrava v podobě zmrzliny samozřejmě může způsobit zažívací problémy. To platí především u čokoládové či příliš tučné zmrzliny. Pak hrozí nejen průjem, ale i otrava nebo zánět slinivky břišní,“ varuje veterinární lékařka.

Někdy k ochlazení psa stačí jen kostka ledu.

Co doporučuje veterinářka

„Nejlepší je naplnit gumovou hračku pro psy, která je na to přímo uzpůsobená, konzervou či nějakou psí paštikou. Hračku následně nechat zmrznout a nabídnout psovi, aby ji postupně vylízal,“ radí Karolína Świerczek Drábková, která má se psy mnoho profesních i osobních zkušeností.

Touto cestou docílíte, že pes nepozře velké množství ledové stravy najednou. Lízání zmrzliny z hračky ho navíc na nějakou dobu příjemně zabaví.

Zmrzlá pochoutka podávaná na takzvané lízací podložce:

Směs lze vměstnat také do formiček na psí zmrzlinu či tvořítka na led a vyrobit tak chutné zmrzlinové pamlsky. Ty mohou sloužit jako občasná náhrada klasických psích pamlsků.

„Případně lze rozmixovat třeba tvaroh s banánem či jiným pro psa netoxickým ovocem. Občas dám svému psovi i obyčejnou kostku ledu,“ říká veterinářka s tím, že ve tvořítkách na led jde zamrazit i nesolený vývar či oblíbené ovoce.

A pokud stále nevíte, jak na to, vyzkoušejte snadný recept níže. Je jen ze čtyř ingrediencí. Vzniklou zmrzlinu si můžete dát spolu se psem klidně i vy.

Návod na výrobu zmrzliny pro psy

Budete potřebovat:

3 banány

250 gramů arašídového másla bez cukru

1 kilogram řeckého jogurtu bez tuku

1 lžíci kokosového oleje

Mražené pamlsky pro psy lze pejskovi podávat za odměnu a jen v malém množství.

Poznámka: „Pokud víte, že je váš pes citlivý na laktózu, můžete bílý jogurt nahradit kokosovým mlékem či kokosovým jogurtem,“ radí zahraniční chovatelský blog Pet Lovers Centre.

Postup:

Řecký jogurt přendejte do mixéru. Vložte k němu i 3 oloupané zralé banány. Přidejte 250 gramů arašídového másla. Odměřte lžíci kokosového oleje. Mixujte v mixéru tak dlouho, dokud nevznikne krémová konzistence. Směs přelijte do formiček na zmrzlinu či led a dejte do mrazáku alespoň na 3 hodiny.

