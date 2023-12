Také vás láká dát svému psovi na Štědrý den něco na přilepšenou a rozdělit se s ním o své dobroty? Na to, co svému čtyřnohému mazlíčkovi v období svátků nabídnete, musíte dávat velký pozor. Některé pochoutky, které jsme o svátcích zvyklí mlsat, mohou být pro psy nebezpečné a dokonce smrtelně jedovaté. Veterinář Lubomír Sojka ale poradil geniální trik, jak psa začlenit do oslav, dát mu pocit, že si užívá dobroty s námi a přitom neohrozit jeho zdraví.

Některé potraviny, které si na Vánoce dopřáváme, mohou naše mazlíčky ohrozit i na životě. | Foto: Shutterstock

V období vánočních svátků se někteří lidé chtějí o všechny tradiční i netradiční pochoutky rozdělit i se svým milovaným psem. Nabízejí mu tak nejen cukroví, ale i porci rybí polévky, kapra či bramborového salátu. Před tím však všechny majitele domácích zvířat důrazně varuje veterinární lékař Lubomír Sojka. Podrobně popsal problémy, jež mohou jednotlivé potraviny psům způsobovat.

Poradil ale také geniální trik, jak se se psem dělit o pochoutky a přitom neohrozit jeho zdraví.

Veterinář rovněž vysvětlit, co se stane, když pes sní cukroví. Doporučil také, co dělat v případě, že psovi jídlo zaskočí.

Rady a tipy veterináře Lubomíra Sojky najdete v následujících bodech:

Co pejskům nejvíce hrozí v období Vánoc?

Jsou častější koliky, otravy, uvízlé kůstky, převržené stromky, nebo třeba popáleniny? S čím k vám v tomto období lidé nejvíce jezdí?

„Setkáváme se se všemi vyjmenovanými riziky. Nejčastější jsou ale právě zažívací obtíže způsobené dietní chybou. Tučné a smažené pokrmy jsou pro psy velmi nevhodné a mohou způsobit až zánět slinivky břišní,“ říká veterinární lékař Lubomír Sojka.

Svělý trik, aby byl váš pes spokojený a nežadonil o nezdravé pochoutky: „Dejte si psí pamlsky na svůj talíř a dělejte, že je jíte vy a následně se sem psem podělte. Pes potom bude mít pocit, že dostává to nejlepší,“ radí veterinář Lubomír Sojka.

„Některé potraviny jsou pro psy dokonce jedovaté. Z vánočního repertoáru sem řadíme zejména čokoládu, rozinky či umělá sladidla,“ pokračuje ve výčtu pochutin, ke kterým by se pes neměl v období svátků za žádnou cenu dostat.



Nahrává se anketa …

Nevhodné jídlo však není podle zkušeného veterináře jedinou hrozbou, byť se jedná o nejčastější komplikaci, která může pokazit nejen Štědrý den. „Je třeba být také obezřetný v umísťování vánočních dekorací. Například jmelí nebo vánoční hvězda jsou pro zvířata jedovaté. Rizikové mohou být také různé vánoční ozdoby, které zvířata mohou pozřít a následně způsobit obstrukci (zamezení průchodnosti, pozn. red.) zažívacího traktu. Typické je to u koček s jejich oblibou věcí, jako jsou nitě, provázky stužky a podobně,“ upozorňuje Sojka.

Jaké cukroví může psům nejvíce ublížit a co jim v takovém případě hrozí?

Vadí už jeden kousek, nebo sem tam něco pejskovi dopřát, je povoleno?

„Každé zvíře je jiné a má různou toleranci k pozření jídla určeného pro lidi. Citlivým jedincům stačí malý kousek cukroví a mohou skončit na pohotovosti. Odolnějším jedincům se obvykle nic nestane, pokud kousek od stolu dostanou,“ vysvětluje veterinární lékař. Důrazně však nedoporučuje to pokoušet a psům tyto pochutiny nabízet.

Chcete přilákat ke krmítku více ptáků? Odborník radí, co do něj nasypat

Dále jmenuje nejčastější potraviny, které mohou být pro psy obzvláště nebezpečné. „Rizikové je především cukroví, které obsahuje potraviny pro psy jedovaté, tedy čokoládu, rozinky či umělá sladidla,“ varuje veterinář před surovinami, které při přípravě vánočního cukroví či vánočky běžně používá řada lidí.

Když pejsek dostane na Štědrý den polévku a ryby či řízek s bramborovým salátem

Jaká to přináší rizika? Mohou jednou za rok toto lidé pejskům dopřát?

„Tyto tučné a smažené pokrmy jsou pro psy velmi nevhodné. Je vysoká pravděpodobnost, že dojde k podráždění zažívacího traktu. V horším případě až k zánětu slinivky břišní, který je velmi bolestivý a je třeba jej léčit dlouho,“ varuje před velkým nebezpečím, které může neuvážené podání vánočních pochutin psu způsobit, veterinář Lubomír Sojka.

Zánět slinivky břišní u psů „Akutní pankreatitidu může vyvolat podání krmiva s vysokým obsahem tuků ve větším množství, případně některé léky nebo trauma či operace v dutině břišní,“ tvrdí i „Akutní pankreatitidu může vyvolat podání krmiva s vysokým obsahem tuků ve větším množství, případně některé léky nebo trauma či operace v dutině břišní,“ tvrdí i Veterinární klinika Brno . Co se týče projevů, ty závisí na rozsahu poškození. Majitelé zvířat si mohou všimnout nechutenství, apatie či výrazné bolesti břicha, zvracení, průjmu s příměsí krve, horečky, zpomalení pohybu střev, abnormálního postoje či šoku. Příznaky však nastupují náhle a mohou končit až smrtí zvířete. Pes s takovými příznaky by proto měl co nejrychleji podstoupit vyšetření u veterinárního lékaře.

Zvláštní opatrnosti by dbal veterinář Sojka také při podávání pokrmů z ryb či jejich zbytků. „U rybích pokrmů navíc riskujeme pozření kosti, která se pak může zaseknout například v jícnu, odkud je třeba ji vyjmout endoskopicky. To často není vůbec jednoduchá procedura,“ upozorňuje důrazně Lubomír Sojka na riziko zaskočení kůstky. Kost byste se neměli snažit vytáhnout sami. „V tomto případě nevyvolávejte zvracení, mohlo by totiž dojít k ještě většímu poranění. Urychleně vyhledejte veterinární pohotovost,“ nabádá zkušený veterinář.

Může se pes některou z našich pochutin otrávit?

Co pak dělat?

„Jedovaté potraviny od vánočního stolu jsme již zmínili. Mezi další jedovaté a nevhodné potraviny patří například makadamové ořechy, avokádo, cibule, česnek, syrové brambory, kofein a podobně,“ pokračuje ve výčtu potravin, které mohou psa otrávit, veterinární lékař Sojka.



„V případě, že dojde k pozření nebezpečných surovin, je nejlepší možností co nejdříve u psa vyvolat zvracení. To je možné jak v domácím prostředí, tak na veterině. Doma lze použít 3% roztok peroxidu vodíku, v nouzi roztok kuchyňské soli. Zde ale hrozí, při špatném poměru soli a vody, otrava solí. Na veterině máme mnohem šetrnější prostředky k vyvolání zvracení, které jsme pak schopni také cíleně zastavit,“ doporučuje vyhnout se domácím postupům, pokud je to alespoň trochu možné.

Jak v případě nutnosti vyvolat zvracení u psa či kočky?

Zdroj: Youtube

„Zvracení nevyvoláváme, pokud došlo k samovolnému vyzvracení, pokud došlo k pozření jídla před více než 2 hodinami, pokud již zvíře vykazuje příznaky otravy, tedy je malátné, má křeče a podobně. Pokud zvíře pozřelo jedovatou potravinu a vykazuje příznaky otravy, je potřeba vyhledat veterinární pohotovost,“ tvrdí na základě letitých zkušeností Lubomír Sojka.

Co pejskům nabídnout

Co když se se psím miláčkem chceme rozdělit a dát mu něco na přilepšenou? Můžeme třeba něco upéct?

„Dejte si psí pamlsky na svůj talíř a dělejte, že je jíte vy a následně se sem psem podělte. Pes potom bude mít pocit, že dostává to nejlepší. Jinak se už dají některé hotové výrobky tohoto druhu pro psy i koupit,“ doporučuje osvojit si trik, který funguje na každého psa, veterinární lékař s dlouholetými zkušenostmi Lubomír Sojka.