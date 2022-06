Lidé mají často pocit, že ostříháním téměř dohola, na velmi krátký sestřih, psovi uleví. Že mu v horkém počasí bez chlupů bude lépe a nebude se tak zahřívat. Opak je ale pravdou. Bez ochrany je psovi mnohem větší teplo. „Srst má nějaké termoregulační vlastnosti a ty se tím poruší. Přes léto se pes může spálit nebo rychle přehřát. Dobře a správně upravená srst, o kterou se pečuje, je právě před přehřátím a před velkým vedrem chrání. Takže stříhat ano, aby byla srst upravená, zdravá. Rozumně zastřihnout. Ale úplně nakrátko, dohola, to je nesmysl. Psa potom nemá co chránit,“ pokračovala Kulhánková.

Psi se stříhají proto, aby byla jejich srst udržovaná. U některých to vyžaduje standard plemene, u dalších je to prostě praktické. Důvody jsou estetické, ale často i zdravotní. „O srst je prostě nutné správně pečovat. Když je péče špatná, může mít pejsek problémy. A naopak, když o ni pečujete, je vašemu psovi prostě lépe,“ ví psí kadeřnice.

Při špatné péči hrozí kožní problémy, nadměrné vypadávání srsti, lidé také třeba často nečešou psy, kteří to potřebují. Jsou potom například zadredovaní, někdy se stane, při větším zanedbání, že mají na sobě doslova „deku“. „Neudržovaná srst může působit problémy, psy to může tahat, bolet. Může se objevit i zdravotní problém. Stejně jako si lidé pečují o vlasy, je nutné udržovat srst, pečovat o ni,“ pokračuje Kulhánková. „Bohužel se někdy stává i to, že lidé chodí s dost zanedbanými psy,“ netěší ji.

Někteří lidé zkouší své psy stříhat doma, nepovede se jim to a chtějí to potom v salonu opravit. Nebo svého mazlíčka i střihnou. Kateřina Kulhánková doporučuje nechat psa stříhat u odborníků. „Poradí vám, ví, jak to dělat. Stále jezdíme na vzdělávací semináře, kde se zdokonalujeme ve stříhání jednotlivých plemen, každé se upravuje jinak,“ pokračuje. Jeden z jejích svěřenců nedávno uspěl na mezinárodní výstavě.

Stříhat se má i v zimě

Na stříhání chodí lidé více v létě. V zimě nechávají srst více narostlou. „Je to tak zažité, ale nemělo by to tak být. V zimě potřebuje srst stejnou péči jako v létě,“ upozorňuje Kulhánková.

Kateřina chtěla se psy pracovat celý život. Vždy ale nakonec skončila v kanceláři, což ji nenaplňovalo. Až začala v Karlových Varech stříhat a po přestěhování na Žatecko si v Žatci otevřela psí salon. Psa vám tam vykoupe v kvalitní kosmetice, dostane i balzám, upraví. Provádí tam rovněž řadu drobných zdravotních zákroků. Například stříhání drápků, čištění uší či análních žlázek. Jsou to takové psí lázně. „Chci, aby se u mě psi cítili dobře. To je hlavní, nesmí se sem bát,“ pokračuje. Musí si umět poradit i s ne úplně přátelskými psy.

Doma mají s přítelem celkem 21 psů. Oba se věnují závodům se psím spřežením, chovají sibiřské husky, těch mají 19. Navíc jednu kříženku a jednoho zlatého retrívra. Kulhánková je druhou Češkou, která s čistokrevnými severskými psy dojela v Norsku Femundløpet na 450 kilometrů. „Byl to neskutečný, nádherný zážitek,“ vzpomíná na rok 2020.

„U nás se na takové závody trénuje špatně, ale jde to. Buď je bláto nebo zmrzá holá půda, a to není dobré, ale musíme si poradit,“ vypráví. Také v příští sezoně by rádi s přítelem vyrazili na legendární český závod Šediváčkův long, v hledáčku je i nějaký severský závod. „Můj život je spjatý se psy. Je a pořád bude. Bez psů si svůj život už nedokážu ani představit,“ dodala Kateřina Kulhánková.