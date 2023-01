Psi v sobě. K zastavení rvačky může pomoci i studená voda, radí odborník

Podle serveru Science Alert je většina příslušníků čeledi psovitých mezi savčími šelmami v jedné oblasti v menšině: nelezou, veškerý jejich pohyb je omezen na zem. Zatímco šplhavci ocas hojné využívají při akrobacii: k udržení rovnováhy, k udržení protiváhy a v některých případech i k uchopení.

Pomocník při stabilizaci pohybu

Ocas však může být užitečný i na zemi. Například gepardi používají ocasy ke stabilizaci při skocích a k otáčení.

Psi mají v porovnání se svým tělem obvykle menší ocasy než jsou ocasy šplhavých savců, nicméně vědci přišli nedávno s teorií, kde zkoumali, zda-li psi své ocasy používají stejným způsobem.

Zdroj: Youtube

„Není známo, zda větší masožravci, jako jsou psovité šelmy, mohou ke stabilizaci při pohybu využívat pouze svůj ocas, nebo zda musí být použity jiné části jejich těla, například pohyb hlavy,“ píše tým vedený biorobotikem Tomem Rottierem, který nyní působí na Manchesterské univerzitě ve Velké Británii.

„Bylo prokázáno, že psovité šelmy vykazují při různých pohybových krocích různé pohyby ocasu, přičemž mnoho psů chodí se vztyčeným ocasem, zatímco při cvalu mají ocas zarovnaný s páteří. Cílem této studie bylo navrhnout komplexní biomechanický model psa k testování setrvačných schopností ocasů těchto psovitých šelem.“

Komunikační prostředek

Aby vědci zjistili, jakou roli hrají psí ocasy při stabilizaci, využili údaje z podrobných studií způsobu pohybu a skoku psů. Tato data použila ke konstrukci modelů 25 různých ras psů při skoku. Poté provedli simulované skoky, při kterých měnili polohu ocasů psů, aby zjistili, zda mělo jejich umístění zásadní vliv na samotný skok.

A k jejich překvapení zjistili, že nemělo. Vědci přišli na to, že modely psů dokázaly obratně skákat bez ohledu na to, co zrovna v tu chvíli dělaly jejich ocasy.

Navíc čím větší pes, tím menší ocas v poměru k jeho tělu, což vylučuje dřívější myšlenku, která tvrdí, že větší a rychlejší psi používají svůj ocas jako protiváhu.

„Psi využívají ocas při skocích jen minimálně. To naznačuje, že psi používají ocas k jiným účelům, například ke komunikaci a hubení škůdců,“ píší vědci ve své práci.

„Vzhledem k neuvěřitelně malému úhlovému pohybu, který ocas u řady druhů psovitých šelem klade na těžiště, se v tuto chvíli domníváme, že psí ocas je přizpůsoben především ke komunikaci.“

Co nám „říká“ psí ocas?

I podle dřívějších výzkumů, které zmiňuje The Guardian, psi používají ocas ke komunikaci všeho druhu, od dominance a přátelskosti až po strach a uvolnění. Vztyčený ocas značí sebevědomí nebo ochotu psa ke hře, zatímco ztuhlý ocas může vyjadřovat hrozbu nebo úzkost. Když je ocas stažený nebo zastrčený mezi nohama, může se zvíře bát, volné vrtění ze strany na stranu vyjadřuje přátelskost.

Zdroj: Youtube

Vrtící ocas však nemusí vždy znamenat šťastného nebo přátelského psa. Vrtění ocasem totiž stahuje svaly kolem análních žláz pod ocasem, čímž se šíří jedinečný psí pach. Proto, jak již bylo zmíněno, dominantnější psi drží ocas výše, jako by chtěli dát všem najevo, že jsou nablízku. Submisivní psi však drží ocas dole ve snaze omezit svůj pach a zůstat nepovšimnutí.

„Používání ocasu u psů se navíc zdá být naučeným chováním,“ píše Americký klub chovatelů. Štěňata totiž vrtí ocasem až ve věku 30-50 dní. Je to proto, že v tomto věku si začínají hrát a komunikovat mezi sebou a učí se, jak komunikovat s každým dalším psem, se kterým se v dospělosti setkají.

Mimo jiné existuje ještě několik dalších důvodů, proč psi používají své ocasy v závislosti na jejich plemeni. Severská plemena jsou známá tím, že když je venku obzvlášť chladno, zakrývají si hustým ocasem nos. Chrti a další běžící psi mají ocasy podobné bičíkům, které jim umožňují měnit směr při extrémně vysokých rychlostech. Vodní psi, jako jsou retrívři, mají silné ocasy, které při plavání fungují jako kormidla.