Mraženým osvěžením psi, stejně jako lidé, nepohrdnou. I poctivá řemeslná zmrzlina má v sobě ale suroviny, které jejich zdraví příliš neocení. Naopak domácí výroba ledové pochoutky je lehká zábava, na kterou nepotřebujete složitě shánět suroviny.

Sušenky, nebo kaktus? Takové příchutě pro psy nejsou, ocení třeba škvarky | Foto: Marek Bartoš; se svolením Funky Dog

Teploty v Česku se v sobotu přiblížily magické čtyřicítce. Stejně jako lidem hrozí zdravotní komplikace také čtyřnohým společníkům. „I u psů může vlivem přímého slunce nebo horka dojít k celkovému přehřátí organismu a následné hypertermii,“ upozornila veterinářka Dagmar Zähringer ze Super zoo veterina.

I proto je vhodné psy ochlazovat. Studená sprcha ale není nejvhodnější, protože výrazná změna teplot může způsobit šok. Doporučeno je naopak postupné ochlazování. I to vnitřní, k čemuž výborně poslouží zmrzlina.

Ale pozor na tu lidskou. Obsahuje řadu pro psy škodlivých surovin, jako je cukr, mléko s laktózou nebo různá dochucovadla, někdy i umělá sladidla. Výroba domácí, uzpůsobené psům, není nic těžkého. „Můžete jednoduše rozmixovat ovoce, případně přidat játra nebo škvarky,“ doporučila spoluautorka psí kuchařky Neštěkej a jez a také zakladatelka značky a nadačního fondu Funky Dog Katarína Králová.

Ledovou odměnu můžete spojit i s namáháním mozkových závitů vašeho miláčka. Poslouží k tomu speciální hračky, ve kterých může zmrzlina zamrznoutZdroj: se svolením Funky Dog

S exotickými chutěmi a trendy, které vládnou lidské zmrzlině, jako je kaktusová příchuť nebo ta s kulatými čokoládovými sušenkami známými z reklamy, si nemusíte dělat starosti. „Nejlepší je sezonní ovoce, ale psíkům samozřejmě chutná, když se přidá nějaké maso, nebo nesolený vývar. Ovoce obsahuje vitamíny a ty jsou prospěšné i pro pejsky,“ vysvětlila Králová.

Mezi vhodné ovoce patří třeba i banány, vodní meloun nebo jablka. Vždy ale v rozumném množství, mají v sobě hodně přírodního cukru.

Mozek ve varu

Pokud čas strávený v kuchyni považujete za zbytečně promrhaný, rezignovat na ledovou psí pochoutku nemusíte. „Na zamražení jsou dobré i jogurty, to jde i bez složitější přípravy zmrzliny,“ doplnila odbornice na psí mlsání.

Pokud si ale rádi lámete hlavu i procvičujete důvtip svých psů, můžete ochlazení a logiku spojit. Na trhu jsou k dostání plnící hračky, kde může zmrzlina zamrznout. „Některé fungují i jako psí lego, dají se propojit a pejsek je musí zvládnout odpojit, aby se k odměně dostal,“ prozradila Katarína Králová.

Přestože domácí psí zmrzlina je ze zdravých surovin, pořád se jedná jeno pamlsek a proto by ordinování tohoto léku na vedro mělo být s mírou.

Recepty na psí zmrzlinu



Jogurtová se sezónním ovocem

Suroviny: 3 lístky máty, 150 ml bílého jogurtu, 50 gramů jahod, malin, borůvek, ostružin nebo rybízu, 50 gramů krůtích jater

Porce: 6 nanuků

Postup: Mátu nasekejte nadrobno, prošlehejte s jogurtem a ovocem. Ovoce můžete ponechat i vcelku nebo rozmačkat nahrubo a vmíchat nakonec. Játra nasekejte nahrubo a vmíchejte do jogurtu. Směs rozdělte do formiček na nanuky, do malých košíčků na muffiny, nebo do tvořítek na led a uložte do mrazáku alespoň na tři hodiny.



Ovocná

Suroviny: jablko, 4 meruňky, 3 blumy, broskev, hrst brusinek, 150 ml nesoleného kuřecího vývaru, 100 ml vody, 8 sušených střívek (nemusí být)

Porce: 8 nanuků

Postup: Jablko zbavte jadřince, meruňky, blumy a broskve pecky, brusinky stačí přepůlit. Ovoce rozdělte do formiček na muffiny nebo tvořítek na led. Chladný vývar smíchejte s vodou, přelijte přes ovoce až k okraji formičky. Vložte do mrazáku, po dvaceti minutách můžete zapíchnout do středu formičky střívko jako špejli. Chlaďte alespoň dvě hodiny.



