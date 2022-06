Syrová psí hostina? BARF je alchymie, neobejde se bez zkušeností i mrazáku

Pařátek, stažená kachní hlava, plovák, žebro, syrové ryby i s očima. To, co chovatelka Jana Kozlová vyskládává do velké plechové misky, je pro člověka možná nevábná podívaná, pro psy ale spouštěč chuťových buněk. Takzvaná BARF (bones and raw) strava nehraje na líbivé obaly ani granule v různých tvarech a barvách, ale předkládá psům čisté maso, zeleninu a bylinky. „Je to způsob výživy, který spočívá v myšlence co nejvíce se přiblížit přirozené stravě psa, jako kdyby žil divoce v přírodě,“ vysvětluje.

Takzvaná BARF (bones and raw) strava nehraje na líbivé obaly ani granule v různých tvarech a barvách, ale předkládá psů čisté maso, zeleninu a bylinky. | Foto: Shutterstock