Okolo stovky ptáčat denně aktuálně přijímají záchranné stanice v Česku. Loni jich vzaly celkem 8204 a letos jich podle odhadů Národní sítě záchranných stanic bude pravděpodobně ještě více. Mnohdy jde o mláďata, která lidé seberou rodičům přímo před zobákem. Jen proto, že netuší, jak se v případě nalezeného ptáčete zachovat.

Umělý odchov krahujce obecného od hendikepovaného páru v Záchranné stanici Buchlovice. | Foto: ČSOP

Touto dobou ptáčata opouštějí svá hnízda. Nejde o nic neobvyklého, mláďata mnoha druhů se dostanou mimo hnízdo dříve, než se naučí létat. Rodiče se zdržují stále poblíž, krmí je a učí postupně létat. „Nemá smysl, aby lidé při nálezu ptáčete reagovali tím, že ho seberou, odnesou a pak v tom lepším případě hledají pomoc záchranné stanice. V tom horším případě pak mláďátko piplají doma,“ upozornil Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Pokud lidé najdou ptáče a mají pochyby, zda pomoci, měli by zavolat odborníky ze záchranné stanice nebo z jejich dispečinku na telefonu 774 155 155, poslat jim třeba fotografii ptáčete a pak přesně dodržet to, co poradí.

Vzácné druhy ptáků hnízdí. Nerušte je, připomínají odborníci

„Telefonátů týkajících se ptačích mláďat je několik stovek denně a to je dobře. Jenže přibývají i případy nesprávně odebraných ptáčat. Těm pak ošetřovatelé v záchranných stanicích musejí zbytečně dělat náhradní rodiče. Záchranné stanice v tomto období nestíhají a jsou výjezdy a péči o zvířata kriticky vytížené,“ doplnil Stýblo.

I proto je podle odborníků lepší pro radu kontaktovat centrální dispečink. „Většinou rada zní: pokud je ptáče na nebezpečném místě, stačí ho vyzvednout na nejbližší větev, parapet, stříšku a vzdálit se. Pouze ptáčata s neopeřenými částmi těla, která ještě ani nestojí na nohách, patří zpět do hnízda a pokud to není možné, pak do záchranné stanice. Ptáčata napadená kočkou či jiným predátorem pokud možno nezachraňujeme. Správný postup však vždy předem zkonzultujte s odborníky,“ poradil Petr Stýblo.