Zapojit se může každý, nejen jednotlivci, ale také třeba školní kolektivy. Stačí si kdykoli do 8. ledna vyhradit hodinu času a pozorovat život na krmítku pro ptáky umístěném například na vlastní zahradě. „Stačí jen nasypat do krmítka, připravit psací potřeby nebo si otevřít online formulář a pak 60 minut pozorovat ptačí návštěvníky. Kdo si není jistý, že dokáže poznat nejběžnější druhy ptáků, pomohou mu materiály s vyobrazením druhů. Pokud se stane, že druh neurčíme, také to nevadí a toto pozorování vložíme jako 'neznámý druh'. Je zcela v pořádku přiznat, že nějaký druh nepoznám, než riskovat, že jej určím špatně,“ sdělil koordinátor Ptačí hodinky Ondřej Belfín z ČSO.