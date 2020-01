Zemřely v ukrutných bolestech. Více než třicítku zvířat v zoologické zahradě v západoněmeckém Krefeldu pohltil na Nový rok požár. Jejich pavilon zřejmě zapálily nebeské "lampiony štěstí", které o silvestrovské noci vypustily tři ženy. Samy se druhý den přihlásily policii. Ta tragédii v pavilonu opic stále vyšetřuje.

"Policistům se přihlásila šedesátiletá žena z Krefeldu a její dvě dospělé dcery. Uvedly, že vypustily o silvestrovské noci pět lampionů štěstí, které do oblak vynáší horký vzduch ze zapálené parafínové náplně," uvedl dnes na tiskové konferenci místní státní zástupce.

Policie a státní zastupitelství se domnívají, že právě jejich lampiony požár v pavilonu opic založily. Trojice žen je proto podezřelá z trestného činu z nedbalosti. Podle německého trestního zákoníku jim za to hrozí až pět let vězení či peněžitá pokuta. Pouštění nebeských lampionů je totiž ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko zakázáno, a to už od roku 2009. Ženy si je objednaly na internetu a policii řekly, že o zákazu nic nevěděly.

Desítky zvířat zahynuly

Při tragédii uhynulo více než třicet zvířat, mezi nimi šimpanzi, orangutani, dvě starší gorily, kaloni a různí ptáci. Přežili jen dva šimpanzi, které se z hořícího pavilonu podařilo hasičům zachránit. Utrpěli lehké popáleniny. Škoda se vyšplhala řádově na miliony eur, tedy desítky až stovky milionů korun. "Je to nejtěžší den v historii krefeldské zoo," řekl její ředitel Wolfgang Dressler, který se na znamení smutku oblékl do černého.

Na událost reagují tisíce lidí. Podle předsedy spolku přátel krefeldské zoo Friedricha Berlemanna přišly do středečního večera na účet organizace dary v hodnotě více než čtyři tisíce eur.

Obchodní řetězec Real dnes oznámil, že přestane přes svůj on-line obchod prodávat lampiony štěstí. Ty jsou sice ve většině Německa zakázané, ale stále se mohou vypouštět v severozápadní spolkové zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko.

Odborníci volají po změně

Ozývají se i hlasy odborníků z Česka. Například šéf pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek na svém facebookovém profilu zveřejnil fotografii podobných lampionů, které ráno po silvestrovské noci našli na plotu pavilonu slonů místní ošetřovatelé. Stačilo podle něj, aby lampiony dopadly o pět metrů dál do suchého okusu pro slony, a tragédie mohla vypuknout i v Praze.

Ředitel Táborské zoo Evžen Korec zase vyzval české zákonodárce k omezení volného prodeje pyrotechniky. Diskutovat by se podle něj mělo i o tom, jestli nevložit do zákona podmínku, na jakých místech a kdy mohou lidé pyrotechniku na veřejnosti používat.

"Nastal čas důrazněji apelovat na zákonodárce, aby konečně začali dělat kroky směřující k tomu, že ulice české metropole nebudou na sklonku každého roku připomínat válečný konflikt na Balkáně nebo kdesi v rozvojových zemích," uvedl.

Dodal, že mnohé jiné země světa už použití zábavní pyrotechniky dávno omezily. "Naopak v Česku je legislativa tak bezbřehá, že tady působí nejvíce firem, které prostřednictvím e-shopů prodávají komukoliv i tu nejnebezpečnější pyrotechniku kategorie F4, kterou ze zákona mohou odpalovat jen kvalifikovaní pyrotechnici."

A přidala se i zoologická zahrada z Plzně. "Výbuchy ohňostrojů uvolňují do ovzduší řadu jedovatých látek. Ovzduší je znečišťováno těžkými kovy, jejichž sloučeniny se používají v ohňostrojích jako okysličovadla, stabilizátory, k barvení plamene a při jiných speciálních efektech,“ upozorňuje zoo ve své výzvě. Kovy pak mají podle odborníků negativní dopad na zdraví lidí i zvířat.