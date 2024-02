Tato ryba má zuby jako člověk. Mužům může hodně ublížit, šíří se světem fámy

Ryba pacu. Podivuhodný tvor, kterého méně znalá osoba může snadno označit za docela nudnou rybu. Jenže jen do té doby, než pacu otevře ústa. Budou z nich totiž vyčnívat zuby, které vypadají jako ty lidské. Nejen proto se ryba pacu stala zdrojem informací, že by se před ní měli mít na pozoru muž. Tedy v případě, že se jdou koupat do přírodních vod, kde pacu žijí.

