Ve studii zveřejněné v časopise Proceedings of the Royal Society B vědci zjistili, že hadí samice mají dva samostatné klitorisy, takzvané hemiklitorisy, oddělené tkání a skryté pod kůží na spodní straně ocasu. Odborníci také krizitují dosud poměrně omezený výzkum samičích pohlavních orgánů u hadů.

„Samičí genitálie jsou ve srovnání se samčími nápadně přehlíženy, což omezuje naše chápání pohlavního rozmnožování napříč liniemi obratlovců,“ napsali autoři studie.

Je známo, že samci hadů a ještěrů mají hemipenisy, tedy pár penisů, který je při rozmnožování vykloněn mimo tělo. U mnoha druhů jsou hemipenisy pokryty ostny nebo háčky.

Vedoucí autorka studie a doktorandka na univerzitě v Adelaide Megan Folwellová uvedla, že možným faktorem toho, proč nikdo nepopsal hadí klitorisy dříve, je obrovské tabu kolem ženských a samičích genitálií. „Myslím, že je to kombinace toho, že nevíme, co hledat, a že se nám nechce,“ vyjádřila se.

Každý klitoris je jiný

Flowellová nejprve pitvala klitorisy u smrtonošů zmijích, u nichž má tento orgán trojúhelníkový tvar podobný srdci. „Hledání není vždy nejjednodušší - některé jsou extrémně malé. Měla jsem ale štěstí, že samice smrtonošů mají hemiklitorisy poměrně výrazné,“ vysvětlila vedoucí autorka studie.

Studie naznačuje, že pohlavní orgány mají při páření hadů funkční význam - podle všeho pohlavní styk usnadňují. „Hemiklitorisy by mohly poskytovat nějaký druh stimulační signalizace pro vaginální relaxaci a lubrikaci, což by pomohlo samici při kopulaci, případně by zabránilo poškození velkými háčky a ostny, které na sobě mají samčí penisy,“ uvedl výzkumný tým.

Další možnou teorií je, že napomáhají k úspěšnému oplodnění. „Klitorisy by také mohly vaječníkům signalizovat ovulaci a vejcovodům potencionální přípravu na uložení spermií,“ vysvětlila vedoucí autorka studie.

Vědci pitvali celkem 10 hadů devíti druhů, včetně krajty kobercové, zmije útočné a ploskolebce dvoupruhého. „U některých hadů jsou klitorisy poměrně svalnaté a velké - například u zmijí - ale u jiných hadů jsou zase opravdu tenké a drobné,“ uvedla spoluautorka studie a postdoktorandka v oboru neuroekologie na La Trobe University Jenna Crowe-Riddellová. Velikosti orgánů se pohybovaly od méně než milimetru do sedmi milimetrů.

Mají hadí samice orgasmus?

Vědci také zjistili, že hadí hemiklitorisy tvoří erektilní tkáň, která pravděpodobně bobtná krví, a také nervovými svazky. Ty mohou svědčit o hmatové citlivosti orgánů, podobně jako u savčího klitorisu.

„Teď, když víme, že to tady je, víme, jak to vypadá, víme, že je tu erektilní tkáň s nervy - nemůžeme si pomoct, ale říkáme si: proč by to nemohlo sloužit k potěšení a rozkoši?“ řekla spoluatorka studie.

Studie o hadích klitorisech získala podle deníku The Guardian pozornost poté, co abstrakt výzkumu prezentovaný na začátku tohoto roku ve Spojených státech uvedl, že lidský klitoris má kolem deseti tisíců nervových vláken. To je o pětinu více, než se dříve předopokládalo - standardně se uvádělo číslo 8 tisíc, které pochází z výzkumu klitorisů u krav. Pro srovnání, mužský penis má zhruba 4 tisíce nervových zakončení.

Klitoris nebo také poštěváček je součást pohlavních orgánů v samičím těle (savců). Viditelná část připomínající knoflík je umístěna ve vulvě blízko zevního spojení malých stydkých pysků, nad poševním vchodem. Jeho speciálním a jediným úkolem je navození pohlavního vzrušení a orgasmu. Název klitoris pochází z řeckého Kleitoris (v překladu znaméná „muž s klíčem“; ten, který hlídá vchod).



Ženský klitoris je vývojově shodný s mužským penisem, to znamená, že v embryonálním stavu pochází ze stejné tkáně, která by vytvořila penis. Spouštěč pro vytvoření penisu namísto klitorisu je hormon testosteron. Zajímavostí je, že existence ženského klitorisu byla oficiálně uznána až v 16. století.