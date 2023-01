Silvestrovská zábava mazlíčky děsí. Pomůže televize nebo tričko

Při explozích pyrotechniky se zvířata snaží v panice uprchnout. Ptáci narážejí slepě do překážek jako jsou skla, auta nebo vlaky a následky bývají fatální. Dezorientovaní vodní ptáci pak přistávají na silnicích, které se lesknou jako vodní plocha. V šoku jsou také zvířata na pastvinách a farmách, u samic může dojít k potratům. Výbuchy mohou zasáhnout ptáky, netopýry i noční hmyz. Hibernující zvířata se mohou budit.

Vystresovaná jsou také zvířata v zoologických zahradách nebo útulcích, které se každý rok plní ztracenými vyděšenými psy. „Na silvestra pejskům dáváme léky na uklidnění, jinak by to nešlo. Každý z nás pohlídáme jinou část azylu,“ řekla například vedoucí útulku Tibet na Vyškovsku Alžběta Blašková.

Kolik volně žijících zvířat kvůli zábavní technice bylo skutečně zraněno, nebo dokonce uhynulo, není možné odhadnout. Například záchranná stanice v Praze přijme kolem vánočních svátků kolem 40 až 50 zraněných zvířat.

„Poslední roky je to trochu klidnější, ale je potřeba si uvědomit, že je to zlomek, protože se k nám dostanou jen ta zvířata, co to přežijí. Některá se k nám vůbec nedostanou a většina se jich ani nenajde,“ uvedla pro organizaci Společnost pro zvířata Zuzana Pokorná, vedoucí ošetřovatelka Záchranné stanice pro volně žijící zvířata hl. m. Prahy.

Podle jejích slov si lidé všímají hlavně větších zvířat, jako jsou třeba labutě, dravci nebo srnky, ale ta drobnější se mohou zraněná někam schovat a tam uhynout. „Myslím, že těch postižených zvířat jsou stovky, jen o nich nevíme,“ doplnila.

Porušování zákonů

Společnost pro zvířata proto připravila petici s žádostí o ukončení prodeje zábavní pyrotechniky. Odpalování podle ní probíhá za porušování zákonů, jako je zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon na ochranu zvířat proti týrání či zákon o myslivosti.

„Připojte svůj podpis k petici za ukončení prodeje všech kategorií ‚zábavní‘ pyrotechniky pro venkovní použití, kromě prskavek. Tato pyrotechnika působí zranění, trauma, šok a smrt zvířatům, poškozuje zdraví lidí, kontaminuje toxickými látkami životní prostředí včetně vody, půdy, zeleně, ovzduší a přispívá ke zhoršování klimatu. Její odpalování je rizikem i z bezpečnostních důvodů – požáry a další,“ vyzývá organizace.

Na prodejce se se žádostí, aby ze svého sortimentu vyřadili pyrotechniku, obrací také Ministerstvo zemědělství. To opakovaně apeluje také na města a obce, aby zvážily možnost regulace pořádání ohňostrojů a používání zábavní pyrotechniky prostřednictvím svých obecně závazných vyhlášek. „Co se prodeje zábavní pyrotechniky týče, prodejce k jeho omezení nebo ukončení žádná legislativa nenutí. Některé obchodní řetězce se však samy rozhodly vyřadit zábavní pyrotechniku ze své nabídky. Hlavními důvody jsou mimo jiné ochrana zvířat a životního prostředí,“ informoval mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý.

Petice za ukončení prodeje zábavní pyrotechniky je k dispozici na webu www.spolecnostprozvirata.cz/petice-prodejcum/.