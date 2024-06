Když se na začátku února dostala do Záchranné stanice živočichů Makov osleplá srnka, která vykazovala jasné příznaky otravy řepkou, téměř nikdo v její záchranu nevěřil. Přesto udělala během prvních pár týdnů pokroky a dostala se z ohrožení života. Ani potom ale naděje na její vypuštění do volné přírody nevypadala reálně. Stalo se však nemožné! Před několika dny byla srna puštěna na svobodu.

Zachráněná srnka, která se v únoru otrávila řepkou a oslepla, mohla být vypuštěna na svobodu. | Foto: Se svolením Libora Šejny

Makovská záchranná stanice na webkamerách:

Velkou vlnu soucitu vzbudil příběh srnky, která kvůli nedostatku čerstvé potravy pozřela na poli začátkem února pro ni jedovatou řepku. Zubožené zvíře, které bylo prakticky na hranici smrti, bylo převezeno do Záchranné sanice živočichů Makov. Nikdo tenkrát nevěřil, že přežije noc. Srna byla apatická, trpěla průjmem, dehydratací a téměř úplnou slepotou.

Díky neutuchající tříměsíční péči vedoucího makovské záchranné stanice Libora Šejny a jeho přátel se však stal doslova zázrak. Začátkem června mohla být srna vrácena do volné přírody. Libor Šejna, vystupující na sociální síti Instagram jako @hajnyzmakova, infomoval o šťastném „konci příběhu“ během uplynulého víkendu.

Osleplá srna ve zuboženém stavu

Když se v únoru dostala otrávená srnka do rukou vedoucího Záchranné stanice živočichů Makov, nikdo nepředpokládal, že následující hodiny přežije. „Zatím drží, ale téměř nikdy to nedopadne,“ řekl tenkrát Libor Šejna. Případy otravy srn řepkou totiž prakticky nikdy neskončí dobře.

Zvíře, pro které je typická extrémní plachost, nejevilo absolutně žádné známky strachu. I při příchodu člověka těsně k ní, stála srna nehybně na místě. Už to značilo, že je opravdu zle.

Libor Šejna však nepřestal věřit. Když srna přečkala nejkritičtější noc, začal ji krmit z ruky a nutit, aby se napila. Zuboženému zvířeti se zkrátka rozhodl věnovat i přes nepříznivé prognózy veškerou svou odbornou i lidskou péči.

Zázračné uzdravení

„Když jsme srnu v únoru přijali, byla apatická, slepá, se silnými průjmy. Slíbil jsem ale kamarádům, že to zkusíme. Léky na uklidnění, speciální granule, krmení z ruky a spousta času. To vše asi pomohlo a srnka se po více než třech měsících vrací do přírody,“ shrnul Libor Šejna příběh srnečky, který začal jako horor a dopadl naštěstí jako pohádka.



Vedoucí Záchranné stanice živočichů Makov se rozhodl pro lidi, kteří vývoj situace napjatě sledovali, natočit i silný okamžik, kdy byla srnka vypuštěna na svobodu. Ve videu se srnka nejprve ujistí, že je skutečně volná. Pak se rozběhne a doslova vyskočí na svobodu. Naposledy se ještě z dálky ohlédne a zmizí v blízkém lese.

„Máme velkou radost. Už proto, že jsme od řady lidí i odborníků slyšeli, že to nedopadne. Je vidět, že se alespoň občas dějí zázraky. Chtěl jsem natočit její vypuštění do lesa, tak jsem do otevřených dvířek položil mobil. Ten skok na svobodu je tudíž opravdový,“ dodal Libor Šejna a poděkoval všem, kteří srnečce i jemu drželi palce.

Po několika týdnech se osleplá srnka začala díky péči Libora Šejny zlepšovat, přestala být apatická a začala žrát.Zdroj: Se svolením Libora Šejny

Předcházela volnost nanečisto

O tom, že se stav srnečky lepší, informoval přitom Libor Šejna již koncem března. Tenkrát ji díky zlepšení zdravotního stavu přemisťovali do výběhu. Tam si srna mohla nanečisto pod kontrolou vyzkoušet, jak by zvládla případný návrat do volné přírody.

„Naše osleplá srnka z řepky už něco určitě vidí. Zítra ji stěhujeme do našeho velkého lesního výběhu 50 na 50 metrů. Tam uvidíme, jak jí to bude mezi stromy běhat. Jen ten odchyt a převoz asi 300 metrů bude boj. Srnky jsou hrozní stresaři,“ uvedl tenkrát na sociálních sítích vedoucí záchranné stanice.

Následně požádal své sledující, aby zvířeti i záchrannému týmu drželi při transportu palce. Poté se strhla lavina pozitivních komentářů a přání, aby vše dobře dopadlo. Někteří se rozhodli záchrannou stanici hned podpořit i finančně.

QR kód pro platbu prostřednictvím elektronického bankovnictví:

Chcete-li práci záchranného týmu i fungování stanice podpořit, můžete tak učinit pomocí QR kódu. Zdroj: Se svolením Libora Šejny

@ivana.zahradnickova.7 napsala: „Držíme palce a díky vám za to, co pro srnečku děláte!“

napsala: „Držíme palce a díky vám za to, co pro srnečku děláte!“ @alena72a přispěla do diskuze i nějakou tou korunou na účet: „Hodně štěstí vám i srnečce. Posílám příspěvek.“

přispěla do diskuze i nějakou tou korunou na účet: „Hodně štěstí vám i srnečce. Posílám příspěvek.“ @moni.macho měla z dobrých zpráv také radost: „To je krásná zpráva. Jste úžasní. Velký dík za Vaši práci. Držím palce.“

měla z dobrých zpráv také radost: „To je krásná zpráva. Jste úžasní. Velký dík za Vaši práci. Držím palce.“ Veterinářka Lýdia Suková Čačková alias @veterinarka_vypravi připsala: „Držím palce. Ať její adaptace probíhá rychle a zrak se zlepší natolik, aby mohla na svobodu.“

Jak už dnes víme, srnečka pobyt v lesním výběhu zvládla. A co víc, zlepšila se natolik, že se mohla vrátit do volné přírody a dnes už opět žije jako divoké zvíře.

Ne každá srna má takové štěstí

Ovšem ne všechna zvířata, která se do záchranné stanice dostanou, mají podobné štěstí. Například v toto roční období je velkým problémem sečení zemědělských ploch.

V trávě se totiž často ukrývají srnčata, která čekají na svou matku, až se k nim vrátí. Před zemědělskými stroji nejsou mláďata schopna sama utéct; do záchranných stanic se tak často dostávají srnčata s posekanými končetinami a dalšími drastickými zraněními.

„Ta šťastnější srnčata jsou rozmašírovaná hned, jiná trpí. O to víc mě těší, že stále přibývá zodpovědných zemědělců i myslivců, kteří se na záchraně podílí,“ poděkoval Libor Šejna nejen jim, ale i těm, kteří ve volném čase zachraňují srnčata před posekáním například pomocí dronu s termovizí.

Dobrovolnice odnáší do bezpečí srnče nalezené díky dronu s termovizí:

Dobrovolníkem při záchraně srnčat se může stát každý. Spolků existuje hned několik. Stačí se například na sociálních sítích přidat do některé ze skupin zaměřených na tuto pomoc. Podílet se lze i příspěvkem na nákup zmíněných dronů s termovizí, které jsou velmi drahé a pro spolky často obtížně dostupné. Sbírka běží na platformě Donio téměř do konce června.