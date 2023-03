Pokud si někdo před Velikonocemi pořídí vajíčka pro koledníky v hospodářství Jany Tiché z Holešova, bude s barvením rychle hotový. Barevná jsou totiž už od slepic. Modré, tyrkysové, olivově zelené, čokoládově hnědé nebo losově růžové vejce? Žádný problém, všechna lze u ní najít. Chová totiž různé druhy slepic, které barevná vajíčka snáší.

Vejce rozličných barev - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Právě slepice jsou, vedle koní, její velkou vášní. „Původně jsem měla několik slepiček běžných hybridů kvůli užitkovosti a vyšší snůšce. Pak se ke mně dostaly dvě greenshellky a dvě darkshellky, potom kohout bráhman,“ popisuje. Snůška vajec zmíněných slepic nabízí různé odstíny zelené nebo hnědé.

Chovatelka se následně rozhodla, že zkusí sama různá plemena slepic či jejich hybridů mezi sebou dál křížit a barevná paleta se tak rozšiřovala. Vajíčka prodává zájemcům z okolí, zisk ale hlavní motivací pro chov zvláštních druhů, jejichž vajíčka zákazníky lákají, není. „Přišlo mi zajímavé a hezké, když ta vajíčka nejsou jen hnědá. Ve snůšce to vypadá pěkně. A pak když je člověk uvaří a nechá na stole, je to na Velikonoce moc hezké a v podstatě úplně bez práce,“ usmívá se. Kromě slepičích vajíček letos snůšku doplní vajíčka kachen, krůt bronzových nebo perliček.

Ceny vajec letí nahoru. Lidé mají zájem o komunitní kurníky, zvažují i balkóny

Slepice, které snášejí barevná vajíčka, jsou vesměs plemen, která nepochází z České republiky. Výše jmenované green shell a dark shell jsou hybridy, které vznikly z plemen araukana a maranska. „Araukana je slepice původem z Chile. Jejich vajíčka mají tyrkysový odstín,“ popisuje jednatel Klubu chovatelů drůbeže araukan Jaromír Szebesta.

Stoprocentní ale snůška tyrkysových vajec nikdy není. „Jen jedno až dvě z deseti vajec jsou skutečně tyrkysová. Je úkolem nás chovatelů, abychom do chovu dál vybírali jen ty slepice, které skutečně tuto barvu snáší,“ poznamenává. Araukana je staré plemeno, které chovali už indiáni, spekuluje se dokonce o tom, že se jednalo o bojový druh slepic.

Tmavě čokoládová vajíčka

Zmíněná green shell není v odstínech zelených vajec jediné plemeno, setkat se lze také s pojmem olive shell, které odkazuje na olivově zelenou barvu skořápky.

Tmavě čokoládová vajíčka snáší maransky. Toto plemeno pochází z Francie a čistokrevné chovy těchto slepic jsou v zemi dodnes těmi elitními. V Česku patří maransky také mezi poměrně oblíbené slepice a to nejen kvůli krásně zbarveným vajíčkům, ale i kvůli svým charakterovým vlastnostem.

Slepice maranskyZdroj: Uikitireza, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

„Je to velmi klidné plemeno, snášenlivé, které nijak nerozptylují okolní vzruchy. Rádi se pasou a například to, že kolem nich nebo mezi nimi prochází člověk, je nijak neplaší, nepoletují,“ pochvaluje si povahu nosnis předseda Klubu chovatelů maransek ČR Václav Klacek.

Jednu nevýhodu u nich ale Klacek vnímá. „Mnozí maransky chtějí kvůli vajíčkům, ale pak zjistí, že vlastně snáší méně, než třeba hybridy dark shell. Protože ty byly vyšlechtěny kvůli barvě, ale samozřejmě hlavně kvůli zisku," vysvětluje.

Patří vejce do lednice? Většina Čechů je dává na špatné místo

Ani u maransek není vždycky jisté, že snesená vajíčka budou mít kýženou čokoládovou barvu, někdy je odstín slabší. „Jako u jiných plemen je to i v tomto případě o výběru do chovu. Existují názory, že se dá tmavosti vajec pomoci třeba stravou, podáváním mrkve, která obsahuje betakaroteny. Ale genetika je vždycky to hlavní,“ poznamenává.

Ve Francii také vzniklo další plemeno, které kvůli barevným vajíčkům získává na oblibě. Jedná se o faverolky, které se vyznačují barevnými načechranými peříčky. Snášejí béžová až lehce hnědá vajíčka. Pokud se ale na Velikonoce těšíte zejména kvůli barvení vajec, oceníte nakonec hlavně ta bílá. Opravdu bílá vejce pak hledejte u plemene leghorn, které je doslova přeborníkem ve snůšce bílých vajec nejen co do barvy, ale také do počtu.