V těchto dnech zahrádkáři urputně bojují s tím, aby do země zasazené sazenice a čerstvé saláty odolaly invazi slimáků. Někdo se snaží najít vajíčka a zničit je hned v zárodku, další klade lapače, pasti, jindy pořizují výdobytky moderní techniky a instalují měděné ohradníky. Další skrytě připravují sůl. Objevují se dokonce otravy psů, kteří pozřeli jed na plže. Slimáci na zahradě jsou z pohledu českých pěstitelů prostě katastrofa. V jiných zemích ale naopak vyzývají k jejich ochraně.

Zabránit měkkýšům pohybovat se k úrodě má pomoci například mulč a jiný hrubý povrch. Někdy to ale nezafunguje a výpěstky pak lákají měkkýše z celého okolí | Video: Deník/Kamila Minaříková

A to rovnou v mekce zahrádkářství, ve Velké Británii. V březnu Královská zahradnická společnost (RHS) a organizace The Wildlife Trusts zahájily kampaň, která má negativní vnímání měkkýšů mezi zahrádkáři změnit. Projekt Making Friends with Molluscs (Kamarádíme se s měkkýši) se snaží upozornit na to, že jejich role na zahradě může být i užitečná.

Vybízí zahrádkáře, aby přehodnotili svůj postoj k případné likvidaci.

„Vždy jsem na své zahradě vítala slimáky a plže, kteří hrají důležitou roli při udržování přirozené funkčnosti. Mnozí z nich jsou detritofágové, konzumují odumřelé rostliny, živočichy a houby, recyklují živiny zpět do půdy a vytvářejí výživný kompost, skvělý pro pěstování zeleniny, ovoce a květin,“ vysvětlila ředitelka agendy pro klimatickou změnu organizace The Wildlife Trusts Kathryn Brownová.

Královská zahradnická společnost doufá, že se letos vztah zahrádkářů ke slimákům podaří zlepšit. „I když malé množství slimáků a plžů může způsobit škody na některých rostlinách, celkově přinášejí zahradě mnoho výhod a přispívají k vyváženému ekosystému, ať už tím, že odstraňují hnijící vegetaci, nebo tím, že poskytují důležitý zdroj potravy pro oblíbenější návštěvníky zahrady, jako jsou žáby, ježci a pěnice. Doufáme, že přispějeme k tomu, aby si zaslouženě zlepšili pověst,“ doplnila specialistka RHS Helen Bostocková.

Slimáků bude nejspíš hodně

V českých zahradách to ale v těchto dnech na mírové rozhovory vůbec nevypadá. Sociální sítě se jen hemží příspěvky, kde si zahrádkáři stěžují, že slimáci už požrali všechno, co vysázeli. „Že mi slimáci sežrali půl úrody salátu, ředkviček a rajčat… ok, tak jsem vůl nekoupila granule na slimáky. Ale nejsou přemnožení? Odrovnali celý vlčí bob,“ stěžuje si jedna z diskutujících.

Diskuze se plní tipy, jak je vyhubit. Více než na chemii lidé sází na důslednou práci. „Každý večer s baterkou chodím a likviduji. Kýbl se slanou vodou a dlouhou pinzetu. Když se to nebude likvidovat, tak se to bude pořád takhle množit. Je jich opravdu hodně, na hortenzie mi taky lezou, vše co je mladé a šťavnaté. Fakt hnus,“ svěřila se další zahrádkářka.

Někteří zahrádkáři na chemii vsadili, před čímž ale varují veterináři.

„Otravy psů jedem na slimáky se u nás poslední dobou vyskytují stále častěji. Bohužel, mnohdy končí úhynem mazlíčka,“ upozornila havířovská Veterinární klinika Live.

Letošní počty slimáků zanedbatelné pravděpodobně nejsou. Přispěl k tomu vývoj počasí. „Například šneků mi nepřijde, že by bylo více, než jindy. Ale slimáků letos bude skutečně hodně. Na jaře bylo sucho a nedělali problémy, ale teď, když skoro denně prší, začnou klást ohromné množství vajíček,“ poznamenal odborník Českého zahrádkářského svazu Ivan Dvořák.

Na smír s těmito plži to podle něj zatím v Česku, na rozdíl od Velké Británie, nevypadá. „Pokud je slimáků na zahradě malé procento, je to určitě výhoda pro biodiverzitu. Nalákají na zahradu žáby, ježky, poslouží jako krmivo třeba pro slepice nebo kachny. Ve velkém množství je to pro užitkovou zahradu rozhodně škůdce a to se asi jen tak v našem vnímání nezmění,“ doplnil.

Problémem v Česku pak také zůstává množení se oranžového plzáka španělského. Jedná se totiž o invazní druh, který nemá téměř žádného přirozeného nepřítele.