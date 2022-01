Ještě ve větší oblibě než vánoční smrčky mají dvorské slonice větve ovocných stromů a různých druhů vrb. "Problém slonů v lidské péči je, že jsou obézní. Slon má strašně nízkou efektivitu trávicího systému. Pokud mu nabízíte bohaté krmení, tak si pořád bere. Slonice váží podle výzkumu skoro o čtvrtinu více než by vážily ve volné přírodě, kde nemají pořád přísun kvalitní potravy. Mohli bychom jim dát trávy tolik, kolik by dokázaly sežrat. Musíme ji ale míchat se slámou, aby vydatnost krmné dávky nebyla tak velká a nezpůsobili jsme zvířatům zdravotní problémy," popisuje péči o slony zoolog Safari Parku Dvůr Králové nad Labem Jiří Hrubý.

Co mají sloni nejraději? "Nejvíc to, co je pro ně nejméně zdravé. Granule, jablka, banány, melouny. Nejběžnější součástí krmení je seno, sláma, v letním období tráva, větve. Granule jim připravujeme podle vlastních receptů," říká.

Sloni žijící ve volné přírodě za potravou urazí ročně tisíce kilometrů. Putují od zdroje ke zdroji, přičemž dominantní samice, která stádo vede, vždycky dobře ví, kde dozrávají plody nebo kde najít zdroj vody. Pokud jde o stravu, nejsou sloni nároční. Rádi se ale pasou na šťavnaté trávě a s chutí žerou také listí stromů. Nezřídka se stane, že větší rodina doslova zlikviduje celý strom. Sloni jsou také známí tím, že občas vyplení i sudy s kvasícím ovocem a přivodí si stavy opilosti.