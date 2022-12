„Zatím toho víme hodně málo, proto je důležité dozvědět se co nejvíce o dopadech přikrmování na chování ptáků a ptačí populace. Přikrmováním totiž podporujeme jen několik běžných druhů. Ostatním druhům se doplňkům stravy v podobě krmení nedostává, a tak mohou být v nevýhodě. Mohou být vystaveni větší konkurenci ze strany krmítkových druhů, například při výběru hnízdní dutiny,” říká Ondřej Belfín z České ornitologické společnosti, který učí zájemce více poznat volné ptactvo.

Z každoročního sčítání ptactva vyplývá, že nejrozšířenějším ptákem na našich krmítkách jsou sýkory koňadry. Ty ale o životní prostor soupeří například se sýkorou babkou nebo se strakapoudem malým. Koňadry jsou ale agresivní a vyhánějí méně dominantní druhy z úkrytů ve stromech.

Trichomonóza byla poprvé pozorována u britských druhů pěnkav v létě 2005 a následně se epidemie rozšířila po Velké Británii a po Evropě. Vědecká studie publikovaná v září letošního roku v časopise Nature uvádí, že doplňkové krmení umožnilo šíření prvoka trichomonas gallinae a onemocnění nakonec způsobilo velký pokles populace zvonků zelených a pěnkav obecných.

Co nasypat ptákům do krmítka? Pečivo by to být nemělo, varují ornitologové