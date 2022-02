Kvůli jejich vzájemné oddanosti napadlo odborníky z Rosamond Gifford Zoo nejdříve vyzkoušet jejich rodičovské schopnosti s použitím falešného vajíčka. Chtěli tak prověřit, zda je dvojice schopna se později postarat o skutečné vejce.

Zkouška opatrovnictví

Někteří potenciální rodiče tučňáků totiž své vejce umístí vedle sebe, místo toho, aby na něm seděli a udrželi jej v teple. Nebo spolu bojují o šanci vejce zahřívat.

Naštěstí, Elmer a Lima se prokázali jako důslední a starostliví rodičové. Jakmile pár prošel testem, pracovníci zoo nahradili falešné vejce skutečným, které pocházelo od jiného páru tučňáků, u nichž už dříve došlo k neúmyslnému rozbití oplodněného vajíčka.

A ani v tomto případě jejich otcovský instinkt nezklamal. V inkubaci vajíčka se tučňáci střídali, dokud se nevylíhlo. Mládě tučňáka se bez komplikací a zdravé narodilo na Nový rok. Zatím ale nebylo pojmenováno, sdělili pro Daily Mail představitelé zoo. „Elmer a Lima byli příkladní ve všech aspektech péče o vejce,” řekl ředitel zoo Ted Fox.

Mládě je nyní v dobrém stavu a nadále o něj pečuje homosexuální pár.

??? We have some very exciting news! The first chick to be fostered by a pair of same-sex penguins at the Rosamond Gifford Zoo hatched on January 1! Read the full news release here: https://t.co/NuVJMtLDde #Syracusezoo pic.twitter.com/nfbfiYL08p — Rosamond Gifford Zoo (@SyracuseZoo) January 28, 2022

„Elmer a Lima odvádějí skvělou práci,” uvedl Fox v prohlášení. “Jakmile budou mít zkušenosti a dobře se o potomka postarají, budeme uvažovat, že se stanou pěstouny dalšího vajíčka.”

Ředitel dále dodal, že úspěch gay tučňáků ukazuje, že myšlenka „rodiny” není druhově specifická a že také netradiční rodiny mohou úspěšně vychovávat děti. „Úspěšná pěstounská péče Elmera a Limy je dalším příběhem, o který se naše zoo může podělit, aby pomohla lidem všech věkových kategorií a jakéhokoli původu mít vztah ke zvířatům," doplnil.

Zoo Rosamond Gifford se v roce 2005 připojila k plánu pro přežití ohrožených tučňáků Humboldtových otevřením expozice Penguin Coast. Založila vlastní kolonii s osmnácti ptáky z jiných zoologických zahrad. Od té doby se jim vylíhlo více než 55 mláďat tučňáků.

Stejnopohlavní tučňáčí rodiny

Už dříve jiné zoologické zahrady zaznamenaly úspěch s tučňáky stejného pohlaví, kteří se starali o vajíčka i novorozence. V roce 2015 se taktéž dvěma samečkům tučňáka Humboldtova podařilo zdárně postarat o opuštěné vejce v londýnské zoo.

V Oceanogràfic València ve Španělsku se před dvěma lety podařilo páru samiček tučňáka oslího vychovat mládě.

Skipper a Ping, dva samci tučňáka patagonského, adoptovali vejce také v berlínské zoo. Jelikož však nebylo oplodněno, k vylíhnutí potomka nedošlo.

Our same-sex #kingpenguin couple has finished brooding his egg. On September 2nd the egg burst open and was unfortunately not fertilized. Surely they will get the chance to become parents again in the future. #ZooBerlin pic.twitter.com/vajn3s8DmZ — Zoo Berlin (@zooberlin) September 5, 2019

Tučňáci brýloví v nizozemské zoo DierenPark Amersfoort vytvořili dokonce páry lesbiček i gayů, kteří si vejce navzájem kradly. Ani v tomto případě ale k vylíhnutí mláděte nedošlo. Šťastněji u stejného druhu dopadla pěstounská péče samečků v australském Sydney.

Snad nejslavnějšími gay samci byli tučňáci uzdičkoví jmény Silo a Roy, kteří našli lásku v newyorské Central Park Zoo v roce 1998. Vylíhnutí a výchova jejich mláděte jménem Tango se stala inspirací pro oceňovanou dětskou knihu Tango: Skutečný příběh jedné tučňáčí rodiny. Pár se nicméně po šesti letech rozešel, protože si Silo našel partnerku.

This is baby Tango. She was adopted by her two gay penguin dads Roy and Silo. She likely wouldn't have survived without them. (They even have a book written about them.) She also grew up and bonded with another female penguin named Tanuzi. ❤️ pic.twitter.com/q0MX6b1glC — Bluebell✨ (@reliefnexttolou) November 4, 2020

Tučňák Humboldtův

• Nelétavý pták z čeledi tučňákovitých, pojmenovaný po přírodovědci Alexandru von Humboldtovi.

• Vyskytuje se v Jižní Americe na pobřežích Peru a Chile.

• Dosahuje výšky 56-73 cm a váhy 3,6-5,9 kg.

• Rozmnožování probíhá celoročně, nejčastěji mezi březnem a prosincem. Samice snáší obvykle dvě vejce.

• Zastupuje největší procento z chovaných druhů tučňáků v zajetí.

• V červeném seznamu ohrožených druhů je klasifikován jako zranitelný.

• Nad očima a kolem zobáku má holou, narůžovělou kůži, což jsou žlázy obklopené cévami plnící termoregulační funkci. Čím je jeho teplota vyšší, tím více krve se v těchto žlázách nachází a může být tak ochlazeno okolním vzduchem.