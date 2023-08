Strašák jménem torze žaludku: Důvodů jejího vzniku je více, lze jí ale předejít

Torze neboli přetočení žaludku je největším strašákem majitelů středních a větších plemen psů. Důvodů jejího vzniku je celá řada, ale při dodržování několika pravidel se jí dá předejít. Co to vlastně torze žaludku je, které psy postihuje a co na ni má vliv? Jak stavu předcházet, radí veterinářka ze Super zoo veteriny Dagmar Zähringer.

Torze neboli přetočení žaludku je největším strašákem majitelů středních a větších plemen psů. Důvodů jejího vzniku je celá řada | Foto: Shutterstock