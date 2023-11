Spolek na ochranu zvířat denně řeší závažné případy a zvířat stále přibývá. Podvýživa, nehoda, tržné rány, nucené uspání zvířete. To jsou smutné osudy psů a koček, se kterými se moravskoslezský spolek denně potýká. „Už meleme z posledního,“ říkají dobrovolníci. Jejich pomoc zvířatům navíc málokdo ocení. Dobrovolní záchranáři se tak v touze pomoci čtyřnohým kamarádům zadlužují.

Moravskoslezský spolek pro ochranu zvířat denně řeší akutní případy zraněných či týraných zvířat | Foto: se svolením paní Johnové

Říkají si Moravskoslezský spolek pro ochranu zvířat a denně se starají o opuštěná zvířata, odebírají týrané psy a kočky a hledají jim nové domovy. K zanedbaným zvířatům se často dostanou na základě informací od lidí, kterým není lhostejné, co se v jejich okolí děje. Snaží se pomoci za každou cenu, každý den zachraňují životy, řeší zdravotní komplikace, a to vše často na vlastní náklady.

Odmítnout pomoc trpícímu zvířeti však nedokážou, a tak se dostávají do situací, kdy vše hradí ze své kapsy. Bez pomoci ostatních lidí, kterým není osud zvířat lhostejný, se však dostávají do stále větších dluhů.

Otřesné případy týrání zvířat

Moravskoslezský spolek pro ochranu zvířat je soubor milovníků zvířat, kteří dobrovolně a každodenně zachraňují zvířata a zmírňují jejich utrpení. Jen málokdo si dovede představit, co denně prožívají, jaké hrůzy pravidelně vidí.

Mišutka se zarostlým řetězem v krku:

Mezitím, co váš Alík spokojně chrupká na gauči a vedle misky se mu válí pamlsky ze sušeného hovězího masa, totiž jiní pejskové a kočičky prožívají velké utrpení, trpí podvýživou a zlomeninami způsobenými týráním nebo v důsledku nehod. Často jim ani nikdo nepomůže.

„Kromě jiných věcí jsme teď také měli spoustu eutanázií nebo úmrtí po úrazech. Naposledy minulý pátek, kdy jsme sebrali brzo ráno na hlavní cestě kočičku, kterou chvilku předtím muselo srazit auto. Asi už vás nepřekvapí, že jí nikdo nepomohl, a to tam jezdí, zvláště takhle ráno ve špičce, jedno auto za druhým. Kočička ještě žila, když jsme ji odvezli, bohužel zranění byla příliš vážná a na veterině zemřela ještě předtím, než se stihla vyšetřit,“ hovoří o každodenní praxi zástupci spolku.

U pejsků přibývá případů rakoviny

Kromě těchto akutních situací však neustále řeší další běžné komplikace, které u nalezených či odebraných psů zaznamenají. „Jsou to zanícené oči, průjmy, chytne to jeden, dostanou to všichni, do toho klasické kastrace, očkování, operace, léčby, léky, antiparazitika, zkažené zuby, shnilé zuby, vyražené zuby, bolavé zuby,“ doplňuje kolektiv dobrovolníků.



Letos prý ale dominovali a stále dominují pejsci s nádory. Hlavně fenky s nádory na mléčných lištách, což je běžný jev u starších nekastrovaných fen. Jenže bohužel už to pak není v uvozovkách pouze o běžné kastraci, ale musí se provést velká, a hlavně drahá operace.

„Dále řešíme drobné nádory pejsků u zadečků, to se týká bezdomoveckých pejsků a spoustu úrazů, amputací a prostě jedno s druhým,“ hovoří zástupci Moravskoslezského spolku pro ochranu zvířat.

Pejsek Benny trpí bolestí

Spolek se někdy podílí i finančně na léčbě pejsků či kočiček, které se mu sice již podařilo udat, ale jeho léčba je tak náročná, že by si ji majitel nemohl dovolit. Tak je to například u pejska Bennyho, kterého sice adoptovala nová majitelka, ale jeho léčba je tak finančně náročná a dlouhodobá, že se spolek rozhodl se na ní podílet.

„Teď například hradíme léčbu a speciální krmení bullovi Bennymu, protože u něj se jedná opravdu o hodně vážnou alergii. Zkoušíme i léčivé bahno a další věci. Zasažená je celá kůže, pacičky, ouška, jsou dny, kdy se pořád škrábe a byl to opravdu zázrak, že se o staršího psa s tak vážnou alergií někdo vůbec přihlásil,“ děkují nové majitelce pejska, který dokonce navštěvuje specializovanou kožní veterinářku.

Dluhy spolku narůstají

Spolek se navíc denně potýká s názory, že léčit a zachraňovat zvířata je přeci jejich práce, za kterou dostávají zaplaceno, tak jak je možné, že nemají peníze. „Jsme tři, co se tomu naplno věnují plus banda naprosto skvělých venčitelů, ale všichni to děláme jako dobrovolníci ve svém volném čase. Nikdo z nás za to nedostává zaplaceno. Všechno, co jsme kdy dostali, šlo celé na veterinu, zbytek na nákupy krmení pro pěstouny,“ vysvětlují, jak spolek funguje.

„Opravdu už meleme z posledního a moc vás prosíme o pomoc. Každý den nám někdo volá nebo píše, že tam a tam pes, kočka, kotě, koťata, co našli, dostali, zdědili, nechtějí, nemůžou, vezměte, postarejte se, plaťte. Pořád dokola. A všichni jsou akutní. Jenže už nemůžeme nikoho brát, opravdu nemůžeme. Nemůžeme dál navyšovat naše dluhy, které činí momentálně cca kolem 130 tisíc korun. Nemůžeme donekonečna hromadit nezaplacené faktury na hromádku s tím, že to nějak vyřešíme. Bohužel nevyřešíme. Sami ne,“ prosí o pomoc veřejnost ve sbírce na platformě Donio Sbírka pro Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat, která už za pár dní končí.

Dobrovolníci se proto bojí, že nebudou mít dost peněz na to, aby zachránili zvířata, která se objeví v následujících dnech. Proto prosí o každou korunu, kterou mohou lidé přispět. Každá koruna se totiž počítá.