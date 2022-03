Stopku vystavila Rusku Mezinárodní kynologická federace (FCI). „Od 1. března 2022 až do odvolání nebude Ruská kynologická federace oprávněna pořádat na ruském území žádnou akci, na které se udělují tituly nebo ceny FCI,“ informoval Yves De Clercq, výkonný ředitel FCI.

Rozhodnutí je zdůvodněné solidaritou s Ukrajinou. „Invaze ruské armády na Ukrajinu dostala celé rodiny naší psí komunity do naprosté nouze. Válka vystavila chovatele a psy velkému riziku a přímo ohrožovala jejich blaho a životy. Mnozí museli uprchnout, jiní přežívají v prekérních podmínkách, skrývají se v krytech, kde jsou jídlo a základní komodity velmi vzácné. Tyto děsivé okolnosti jsou v rozporu s prioritami a doporučeními FCI ohledně dobrých životních podmínek zvířat, stejně jako s naší politikou a cíli,“ vysvětlila organizace.

Pro ruské chovatele to tak znamená, že na domácí půdě nemohou získat žádné tituly, a to jak z výstav, tak ze zkoušek z výkonu. Tituly nejsou jen kosmetická záležitost, jedná se o potvrzení kvalit psa uznávané v mezinárodním prostoru. Nemalou měrou se jejich zisk promítá do prestiže chovných psů a fen, stejně jako samotných chovatelských stanic či výsledné ceny štěňat. Ruští chovatelé nemají zakázáno startovat v jiných zemích.

Zákaz pro rozhodčí, peníze Ukrajině

Mezinárodní kynologická federace také pořádá napříč světem finanční sbírku a zřídila proto zvláštní účet.

Jednotliví členové FCI navíc přistupují k vlastním národním regulím. Například Českomoravská kynologická unie se rozhodla až do odvolání zastavit reciproční dohody s Ruskem, na jejích akcích nebudou posuzovat rozhodčí z Ruska i Běloruska. A platí to i obráceně, rozhodčí ČMKU mají zákaz posuzovat v těchto dvou zemích. „ČMKU odsuzuje útok na Ukrajinu. Nikoho z nás nemůže nechat klidným stávající situace a všichni kynologové určitě soucítí s ukrajinskými kolegy a nejen s nimi,“ vyjádřila se k rozhodnutí ČMKU.

Ještě dál zašla Fédération Internationale Féline, mezinárodní federace chovatelů koček. Minimálně do konce května nesmí mimo Rusko ruští vystavovatelé koček nikde ve světě vystavovat, mezinárodní prostor také nebude zapisovat do plemenných knih žádné kočky odchované v Rusku.