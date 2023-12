Uřezané uši, klec, hlad a nakonec smrt. Češi z pekla vykoupili přes tisíc chrtů

Svým pánům mohou vydělat velké peníze, vybudovat prestiž a renomé. Na lásku a vděk za to ale čekají marně. Dostihoví chrti končí po své závodní kariéře jako odpad. Doslova. Vyhození na ulicích, umístění do hal a stodol nebo do kafilérií. Psům, jejichž osudem je už jen trýznivá smrt, pomáhají více než deset let lidé z Česka, kteří je adoptují a přijmou jako nové členy rodiny. Získají vděčné a milující parťáky.

Závodní chrti poznají během života jen klec, kde žijí. A pak závodiště | Foto: se svolením organizace Chrti v nouzi