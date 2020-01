Ozývá se pískání a na obloze se rozsvítí barevná světla doprovázená ohlušující ránou. Psi v okolí se rozštěkají a začnou výt. Fenka Yuki před několika lety snášela silvestrovskou noc statečně. Když dělobuchy ustaly, vzal ji majitel ven. „Bohužel v tu chvíli to bouchlo v okolí, Yuki se vyplašila a zaběhla do lesa,“ popsal majitel Jakub Hřib z Kladiny u Sezemic, který po fence hned začal pátrat.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

A byl úspěšný, po týdnu se vyděšené zvíře vrátilo domů. „Ale poznamenalo ji to na celý život. Stále se bojí, takže letos budeme doma, aby byla ve svém prostředí, někam si zaleze a my pustíme nahlas televizi, aby to nebylo tolik slyšet,“ dodal Hřib.