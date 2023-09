Necháváte svého psa bez dozoru čekat před obchodem? Nemusí se vám to vyplatit. Čekající psi mohou své okolí rušit štěkotem či sebe, nebo někoho zranit. Nezřídka se také stanou terčem zlodějů, nebo je někdo zraní. A co víc - majiteli uvázaného zvířete hrozí v některých obcích pokuta.

Nechat psa uvázaného před obchodem se nemusí vyplatit | Foto: Shutterstock

V zákoně sice nic o uvazování psa před onchodem nenajdeme, v řadě měst však tuto problematiku upravuje vyhláška. Například v Brně, kde ve vyhlášce přímo najdeme větu „Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa pod neustálým dohledem a přímým vlivem“.

„Vyhláška nevyhláška. Nechat psa před obchodem může jen trubka. Buď tam pes štěká, nebo se ho někdo snaží zachránit/ukrást a úplně top je, když je pes uvázaný v tropech na sluníčku na rozpáleném betonu nebo pak v mrazech, kde se klepe jak drahý pes. To je opravdu tak těžké vyvenčit psa a pak si jít nakoupit?“ napsala na Facebooku Petra N.

Někteří lidé však neváhají opustit své zvíře i na několik desítek minut. Pro psy je čekání na pána nudné, a tak se hlasitě projevují. Často pak lidé volají strážníky, protože se jim zdá, že zvíře někdo opustil nadobro, nebo na něj zapomněl. Městská policie ho pak odveze do útulku a majitel za přechodný pobyt psa musí zaplatit. A v některých městech nejen za to.

V případě, že ve vyhlášce stojí, že zvíře musí být pod neustálým dohledem, hrozí majiteli tučná pokuta. Zda mají majitelé podle vyhlášky tuto povinnost, najdou na webových stránkách konkrétního města či obce.

Když se pes stane cílem zloděje…

Ponechání svého parťáka před obchodem se před třemi lety nevyplatilo tehdy 68leté ženě v Brně. Během procházky se seniorka rozhodla, že po cestě nakoupí, a tak svého mazlíčka přivázala, aby na ni počkal. Jaké bylo její překvapení, když po chvilce vyšla ven a svého psa tam nenašla.

Žena měla štěstí, ukázalo se, že psa bylo líto 11leté dívce, která měla dojem, že na zvíře někdo zapomněl, a tak jej odvedla. To se podařilo odhalit pomocí bezpečnostních kamer. Následovalo šťastné shledání a žena navíc děvčeti nabídla, že jejího mazlíčka může chodit pravidelně venčit. Strážníci vše se ženou vyřešili domluvou.

Někteří lidé neváhají opustit své zvíře i na několik desítek minut. Pro psy je čekání na pána nudné, a tak se hlasitě projevujíZdroj: Shutterstock

Podobných případů, kdy pes uvázaný před obchodem zmizí, je v celém Česku mnoho a ne všechny končí dobře. Někdy se mazlíčka nemusí podařit najít, zloději mají zájem především o štěňata a lukrativní plemena, která následně mohou prodat. Některým se však může zvíře zalíbit a odvedou ho s úmyslem si jej ponechat.

To byl i případ ženy v Českých Budějovicích, která před třemi lety odcizila černobílé štěně. To čekalo na svou majitelku uvázané před prodejnou, kde žena ponechala také dětský kočárek. Zlodějka do něj štěně naložila a odtlačila pryč. Nešťastná majitelka se obrátila na policisty a těm se ženu podařilo pomocí kamer vypátrat.

„Tímto případem chceme upozornit veřejnost na fakt, že zloději dnes opravdu odcizí i věci, které by vás nenapadly. Mysleme na to a hlídejme si nejen své věci, ale i své domácí mazlíčky,“ uvedla policejní mluvčí Lenka Krausová.

Čekání může skončit přehřátím

Nebezpečné pro psy je také čekání před obchodem v horku. Obzvlášť, pokud je majitelé uvážou na přímém slunci. Psi totiž snášejí vysoké teploty ještě o poznání hůře než lidé, protože mají oproti člověku podstatně méně potních žláz. Spolehnout se tak mohou pouze na ochlazování tlamou pomocí zrychleného dýchání, při němž rychle ztrácejí vodu a dostavuje se dehydratace.

V zákoně sice nic o uvazování psa před odchodem nenajdeme, v řadě měst však tuto problematiku upravuje vyhláškaZdroj: Shutterstock

Pro psy však jsou problematické i teploty nad dvacet stupňů. Řešením není ponechat ho v době nákupu v autě, kde teplota rychle stoupá a které se v případě vyšších venkovních teplot může proměnit v pec.