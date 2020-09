Měli na výběr ze tří možností – Joshua, Siddhi (dosažení dokonalosti) a Bhoomi (Země). „S velkou převahou nakonec zvítězilo jméno Siddhi, které zvolilo přes čtyřicet procent hlasujících. Bhoomi dostalo asi od deset procent hlasů méně,“ uvedl po sobotní slavnostním křtu mluvčí Zoo Brno Michal Vaňáč.

Chovu pandy červené se Brněnští věnují od roku 2013. Prvního mláděte se ale dočkali až nedávno. Otcem je samec Huan, který v zahradě žije už šest let. Jeho první partnerka Pandora před dvěma lety uhynula. Mládě mu dala až samice Oshin. „Skoro by se chtělo říct, že jsme se konečně dočkali. Nejprve jsme neměli povolení koordinátora k odchovu, když jsme ho dostali a těšili se na přírůstek, tehdejší samice Pandora bohužel uhynula na agresivní formu rakoviny. Následovalo řešení příjezdu další pandy a poměrně dlouhá fáze čekání. Vše se podařilo vyřešit loni v září, kdy na Mniší horu dorazila samice Oshin z Polska. Po všech těchto peripetiích a nepříjemných událostech máme nesmírnou radost, že se malému samci zatím vede dobře. Pevně věříme, že to tak zůstane i nadále a bude dělat radost také návštěvníkům,“ řekl před časem ředitel brněnské zoologické zahrady Martin Hovorka.

Sobotní akce se konala při příležitosti Mezinárodního dne pand červených. Ten je pravidelně třetí víkend v áří. „Celou akci pořádá po celém světě organizace Red Panda Network. Návštěvníci brněnské zoo měli možnost projít si speciální stezku, jež upozorňovala na nebezpečí hrozící pandám červených v jejich domovině. Indii, Číně, Bhútánu, Myanmaru a Nepálu,“ dodal Vaňáč.

Upřesnil, že Siddhi se narodil ve středu 27. května. Později si ho matka Oshin přenesla do výše položené skrýše. Před všemi ho ukrývala asi tři měsíce, chovatelé ho za tuto dobu jen několikrát na krátkou chvíli zkontrolovali. „Oshin je sice prvorodička, ale při výchově a péči o svého potomka si vedla na výbornou,“ uzavřel mluvčí.