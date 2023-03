Po třech letech se děčínská zoo raduje z dalšího odchovu u takinů indických. Jde o teprve druhé mládě tohoto druhu kopytníka, které se v Děčíně narodilo.

Mládě přišlo na svět v neděli 12. března. „Je to sameček, má se čile k světu a je již k vidění i ve venkovním výběhu. Matkou je dvanáctiletá Abby, která do zoo přišla v roce 2013 z chomutovského zooparku a otcem pak jedenáctiletý samec Takko, kterého zoo dovezla z estonské zoo v Tallinu v roce 2014,“ uvedla mluvčí zoo Alena Houšková a dodala, že březost takiních samic trvá 200 až 220 dní a obvykle se rodí jedno až dvě mláďata.

Prvního odchovu vzácného takina se dočkala děčínská zoo po dlouhých devíti letech v roce 2020. Samice Abby tehdy porodila samičku.

Chovu takinů indických se v rámci Unie českých a slovenských zoologických zahrad UCSZOO věnují kromě Děčína ještě další čtyři zahrady – Zoo Brno, Zoo Praha, Zoopark Chomutov a Zoo Košice.

Takin indický je prazvláštní kopytník, který se svým vzhledem vymyká přesnému zařazení. Společně s pižmoni patří takini do zvláštní skupiny přežvýkavců, která má vývojově blízko k turům i ovcím a nese tak znaky obou těchto zvířat. Mají mohutnou klabonosou hlavu, charakteristicky tvarované rohy, dlouhou vlnitou srst, která je skvěle chrání v drsných horských podmínkách. Vyskytují se v Číně, Indii a Myanmaru, kde obývají horské oblasti od 2500 do 4500 m n. m.



Pro pobyt v horských podmínkách jsou takini dokonale přizpůsobeni. Jejich kůže produkuje olej, který efektivně impregnuje jejich srst a chrání je tak proti dešti a mlhám. Takini pravidelně migrují mezi letními pastvinami nad horní hranicí lesa a zimovišti v chráněných lesnatých horských údolích. Jejich potravou je tráva, listy či výhonky bambusu a různých dřevin, hlavně pěnišníků. V létě vytvářejí početná stáda sdružující až 300 jedinců, která se během zimy rozpadají na menší, asi dvacetičlenné skupiny.



Dospělí samci žijí často samotářsky a k samicím se připojují pouze v době říje. Dožívají se 12-15 let, v lidské péči až 20 let.



