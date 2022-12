„Samozřejmě je to radost nejen pro psy, ale i pro lidi. Pes estetiku cukroví tolik neocení, ale lidem se líbí, že k vytváření sváteční atmosféry mohou přispět i pěknými vánočními psími pamlsky. A samozřejmě taky chtějí něco pro psy, které chápou jako členy rodiny, pod stromeček,“ přibližuje motivaci zákazníků Tereza Ryšková. Odhaduje, že pro zákazníky napeče letos minimálně okolo třiceti kilogramů cukroví.

Při tvorbě vánočního cukroví se inspirace nejčastěji nachází v oblíbeném lidském cukroví, předělá se ale do zdravé podoby. „Základem většiny cukroví je maso a ovesné vločky. Mouce se v podstatě úplně vyhýbám, i když pro vykrajování cukroví je zrovna přídavek mouky velkým ulehčením,“ popisuje Ryšková. K masovo-ovesnému základu se pak přidává zelenina jako je řepa, špenát nebo mrkev.

Fantazii se meze nekladou

Tvary a zpracování zůstávají na fantazii výrobců. „Velmi oblíbené u pejsků jsou rohlíčky z vepřového ochucené oreganem,“ popisuje. Do škály cukroví ale patří také nadýchané čedarky, což je cukroví ve tvaru pusinek. „Jednoznačně největším hitem mezi páníčky je ale cukroví, které jsem nazvala Pan perníček. Tedy ve tvaru klasického perníčkového panáčka,“ říká pekařka.

Vánoční cukroví vzhledově dost připomíná to lidské. Liší se na první pohled asi jen strukturou. Složení je ale úplně jiné, vyhovující nárokům na psí zdravíZdroj: se svolením Terezy Ryškové

Majitelům se líbí nejen tvarem, ale také složením. „Řada pejsků trpí potravinovými alergiemi na nějaký druh masa, nejčastěji na kuřecí. Chtěla jsem proto vytvořit nějaký druh, kde maso vůbec nefiguruje,“ poznamenává. Psí perníček je proto vytvořený z arašídového másla, banánů a kokosu.

Hospodyňky při tvorbě cukroví nemyslí jen na samotná těsta, ale vyřádí se obvykle také na zdobení a strávníci oceňují nejen chuť, ale také vůni. Podle Terezy Ryškové i to hraje u vánočního cukroví pro psy roli. „Vůně je u cukroví důležitá, pro pejsky se může používat zmíněné oregano, nebo třeba bazalka, ale taky i troška skořice. Pro textury se zase přidávají chia semínka, která jsou úžasně zdravá nejen pro lidi, ale také pro psy,“ vyjmenovává ingredience.

Pražská psí pekárna Dogtown přidává do cukroví zase mák, vločky z mořských řas nory nebo bílý sezam a quinou či amarant.

Sezónní vánoční nabídku se rozhodli do svého sortimentu zařadit i v liberecké psí pekárně Bone Apetit. V nabídce jsou třeba oblíbená vosí hnízda. Piškoty, vaječný koňak a cukr byste v nich ale nenašli. Vyrábějí se z karobu a kokosu. Náplň ale mají, ta se dělá z arašídového másla. A co by to bylo za Vánoce, kdyby chyběla čokoláda. Ta lidská je ale pro psy nezdravá, spíš přímo jedovatá a v Liberci za ni vymysleli psí alternativu s kolagenem.

Na lidské dobroty pozor

Zatímco výrobci pamlsků pro psy nabízejí jistotu a zdravotně nezávadné pamlsky, psím choutky se občas neudrží na uzdě a podniknou nájezd na lidské dobroty. Odborníci před pomlsáváním lidského jídla varují. Například z kynutého těsta, které je pro psy velmi lákavé, se zvíře může dokonce opít.

„V žaludku totiž díky vlhkému prostředí ještě více nakyne a tím pejskovi připraví nebezpečné žaludeční potíže. Může dojít až k dilataci žaludku a hrozí pak následná torze. Kynuté těsto je navíc před pečením díky kvašení plné alkoholu, který se vypařuje až při pečení a pejska tak může opít,“ upozorňuje odborník na psů výživu Jiří Švihálek ze společnosti Yoggies. Nebezpečí číhá i u ořechů, které vyvolávají často alergie, ale také mohou nést plíseň.

„Další nevhodné potraviny pro naše čtyřnohé kamarády jsou cibule, česnek, houby či bílky. Vhodná není ani šunka či slanina. Obsahují mnoho soli a slanina i tuku,“ upozorňuje na úskalí tradičních vánočních pochoutek Švihálek.