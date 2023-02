Chcete-li začít, budete potřebovat kurník a výběh. Dnes je na trhu celá škála kurníků, dokonce i s automatizovanými funkcemi. „Výběh slepic se počítá podle jejich počtu, minimálně však 1,5 metru čtverečního. Lepší ale je, když mají větší zahradu, protože si hodně potravy samy nasbírají. I když jsou češky skromné, výběh jim prospívá nejvíce,” říká Matějka.

Nejvzácnější plemena slepic:

Zdroj: Youtube

Jídlo, světlo, pohyb

Při správné péči a pozornosti může česká čistokrevná slepice snést 170 až 190 vajec ročně. Šlechtěné hybridky, které se chovají ve velkochovech, podle Matějky snesou dokonce 260 až 280 vajec. V zimním období ale přichází útlum, a vajec je tak méně. Slepice se totiž dvakrát ročně, na jaře a na podzim, přepeřují. A svou energii tak dávají do nového opeření namísto snášení vajec.

Starost o vlastní úly není žádný med. Včelařství má stále svá tajemství

Vyplatí se slepicím zajistit potravu bohatou na vitamíny a minerály, upravit stravu tak, aby hejnu nic nechybělo. Co přidat do jídelníčku? Zkuste kopřivu. Stačí ji posekat a usušit na podestýlce nebo v malých snopech. Někteří chovatelé znají také kouzlo červené řepy, brambor, dýně či mrkve. Jsou plné sacharidů, minerálů a vitaminů.

Nosnice rovněž potřebují alespoň 12 až 14 hodin světla, což se v zimním období neobejde bez přisvícení na dvě až tři hodiny. Pozor ale na přesvícení.

Pokud žijí delší dobu v kurníku, kde se svítí, povede to k jejich vyčerpání a předčasnému stárnutí. Slepicím prospívají i krátké zimní procházky. Emanuel Matějka také varuje, že bez pohybu nebudou slepice dobře snášet a budou trpět obezitou a nadváhou.

Vlastní líheň

Pokud chcete zkusit vlastní líheň, budete potřebovat také kohouta. Ten si v hejnu vybere 4 až 5 krasavic, což bude pro podmínky domácí líhně dostatečné. „Když slepice zasedne, dejte pod ni 10 vajec. Některé slepice kuřata vysedí, ale stává se také, že to vydrží pouze pár dní a potom seskočí. Ta vajíčka pak, bohužel, musíte vyhodit. České kropenky nejsou dobré mámy, v tom jsou lepší jiná plemena," vysvětluje Emanuel Matějka úskalí domácího líhnutí kuřátek.

Jak kontrolovat zdravotní stav slepic:

- prohlédněte barvu a stav hřebínku

- z nozder by neměla vytékat rýma

- podvyživenost nebo problémy se zažíváním

- kontrolujte čistotu peří

- kůže by měla být čistá bez šupin

- oči by měly být otevřené, suché a čisté