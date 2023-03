Milují odpočinek v pohodlných pelíšcích a na našich gaučích. Ale i pro kočky, které žijí v bytech, je vítaným zpestřením procházka. Venčení koček nemusí být úplně jednoduchá disciplína a je dobré se na ni připravit. Jak na to radí a na dotazy našich čtenářů odpovídá odbornice na kočičí duše behavioristka Kateřina Štiblická.

Kateřina Štiblická, polepšitelka koček | Foto: se svolením Kateřiny Štiblické

Pořídili jsme si do bytu malé kotě a přemýšlíme, zda je rozumný nápad učit ho venčit se. Mají z venčení kočky potěšení?

Samozřejmě! Některé kočky venčení zbožňují a vyžadují. Pokud se do toho chcete pustit a zjistit, zda je to případ vašeho koťátka, určitě se mu pokuste nejdříve vyjít vstříc tréninkem – protože třeba nosit postroj, ale kupříkladu i cítit tah vodítka, může být pro netrénované kočky problém. Také jej naučte na pobyt v přepravce, nejen kvůli cestám k lékaři – bude totiž bezpečnější dovést/donést kočičku na klidné místo, kde třeba nepobíhají psi, a tam ji venčit.

Když kočce nasadím obojek, schovává se a má tendence narážet hlavou do skříně. Má cenu zkoušet venčení dál nebo už to nikdy nepůjde?

Popisujete nepohodlí a stres kočky. U netrénovaných zvířat to není výjimkou. Neznamená to ale nutně, že kočka není adeptkou na venčení. Pro kočku to není přirozené. Ono totiž mít něco přímo na svém těle – a navíc něco, co ji pevně obepíná – je pro kočku přirozeně nezvyk. Kočka má citlivou kůži, její předci navíc postroje přirozeně nenosili. S obojkem a kšírami radím nespěchat.

Když trénuji kočky klientů, obvykle začínáme s pouhou tolerancí kšír poblíž těla. Učím je, že jsou v pořádku zvuky, které vydávají (cvakání klipů), pak se jimi třeba jen dotkneme těla a opět oceňujeme… a takto malými krůčky pokračujeme až do úplného zapnutí. Pak se zase postupně prodlužuje délka, u každé kočky to probíhá jinak. Celé to trvá od několika dní do několika týdnů. Za den se to zvládnout nedá.

Vše také ulehčí výběr správné velikosti a typu postroje. Kdyby se to nedařilo, možná je na čase smířit se i s variantou, že to prostě není pro vaši kočku to pravé, a můžete prozkoumat alternativní způsoby zábavy, třeba kočičí hlavolamy.

Přemýšlím, zda naučit kočku na obojek nebo kšíry. Co je vhodnější?

Kšíry jsou pak obecně vhodnější než obojky. Nemá totiž tak svalnatý a masivní krk jako pes – a cuknutí vodítka tedy snáší hůře. Navíc, kdyby například selhalo uchycení k vodítku, může být obojek nebezpečný. Kočka se může třeba zachytit za plot či větev, a následky si jistě domyslíte. Z obojku se také dokážou nečekaně a v tu nejhorší chvíli vyvléci a utéci.

Z dobře vybraných kšírů se vyvleče méně snadno než z obojku. Stoprocentně si nechte s výběrem poradit v dobrém obchodu, nejen co se týče velikosti – a nešetřete, opravdu se vyplatí investovat do kvality. Vždyť je to něco, co udrží kočku v bezpečí v nebezpečném světě!

Jaké nástrahy na kočky kromě stresu čekají? Na co si dávat pozor, kromě dobrého jištění?

Určitě je to zdravotní stránka a očkování nebo paraziti. O plánu, že chcete s kočičkou chodit ven, informujte svého veterináře, který vám poradí, jak postupovat. Stres by venčení kočce přinášet nemělo. Pokud to tak je, není pro ni vhodné.

Když naučím kočku chodit ven na kšírech, mohu ušetřit za kočkolit? Naučí se vyprázdnit se stejně jako pes?

I když znám kočky, které preferují detekovat a močit venku, a jsou tedy schopné vydržet třeba přes noc, zadržování moči obecně není zdravé. Kočka má trošku jinou anatomii než pes a trošku jiné zvyky. Hrozí tedy, že by vám doma pravděpodobně i tak někde močila, pokud jí toalety neposkytnete. Nikdo vám taky nezaručí, že se kočka venku skutečně vymočí. A nakonec – pokud je kočka adeptkou na venčení, pak to přece děláme pro její radost, ne abychom ušetřili.

Hlavní ale u každého problému je uvědomit si, že každé zvíře je jiné. Uvedené odpovědi jsou proto jen informačního charakteru a radami se tedy řídíte na vlastní odpovědnost. Pokud hledáte konkrétní rady pro vaši kočičku, je třeba kontaktovat odborníka, který situaci blíže prozkoumá a poradí, co bude nejvhodnější právě pro vaši kočičku. Více rad najdete na webu Kočičí polepšovna Kateřiny Štiblické