Nákladná operace kocoura dohnala jeho majitele k žádosti o usmrcení zvířete. Ostravská veterinární ambulance se ale snažila najít jiné řešení a eutanazii vyloučit. Na Facebooku proto zveřejnila výzvu, kde hledá pro kocoura nového majitele a zvíře bude operovat na náklady ambulance.

Ostravská veterinární ambulance chtěla odvrátit eutanazii kocoura, kterému nyní hledá nový domov, 25. dubna 2024. | Video: Deník/Kateřina Součková

Tříletý kocour trpí onemocněním močového měchýře, které si žádá nákladnou operaci. Majitel si ale operaci nemohl dovolit nebo ji nechtěl zaplatit, a proto žádal o eutanazii. S tím ale Veterinární ambulance LandekVet nesouhlasila a chtěla najít jiné řešení.

„Kocoura jsem poprvé viděla v pondělí, kdy jsem ho vyšetřovala a zjišťovala jsem, kde je problém. Ve středu majitel zhodnotil, že chirurgické řešení a následná terapie je mimo jeho finanční možnosti. Nechtěl kocoura trápit, proto požádal o utracení,“ řekla majitelka Veterinární ambulance LandekVet veterinářka Eva Šuláková.

Výzva, kterou na Facebooku vyvěsila ostravská veterinární ambulance, 24. dubna 2024.Zdroj: Deník/VLP Externista

S tímto řešením se veterinářka nesetkala poprvé. Během jedenáctileté působnosti ambulance se podle svých slov čas od času potkává s klienty, kteří chtějí své zvíře nechat utratit, jelikož si nemohou dovolit se o něj dál starat. Podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, má ale veterinární lékař zakázáno bezdůvodně usmrtit zvíře. Eutanazie proto může být řešením pouze v případě, kdy veterinář tímto způsobem může zabránit zbytečnému utrpení. Pokud si někdo nemůže dovolit postarat se o zvíře, které netrpí žádným onemocněním, eutanazii provést nelze.

„V případě zmíněného kocoura je to hodně na hraně, protože to zvíře je léčitelné a tudíž by nemělo být utraceno. Proto se vždy snažíme pomoci najít lidem i zvířatům vhodnou alternativu,“ vysvětluje Šuláková. S majitelem nemocného kocoura se veterinářka domluvila, že pokud podepíše darovací smlouvu a zvíře daruje jinému člověku, tak se ambulance na vlastní náklady o operaci postará a dá kocoura do pořádku. V současné chvíli už jedná s potenciální majitelkou, která by si kocoura vzala do péče.

Celková cena operace vyjde minimálně na 10 tisíc korun a následná rehabilitace a pooperační péče pak na 5 tisíc korun. „Každý jsme v nějaké situaci a nemůžeme si vždy všechno dovolit. Proto jsem pánovi toto řešení nabídla a na Facebooku zveřejnila výzvu. Majitel souhlasil a vše je teď v řešení,“ dodala veterinářka, která ambulanci provozuje už od roku 2013.

„Každá koupě domácího zvířete je spojena s odpovědností majitele. Všichni, kdo si zvíře domů pořizují, by měli napřed důkladně zvážit, zda jej opravdu chtějí, jestli jsou schopní se mu věnovat a zaopatřit jej. Mnohdy se pak totiž setkáváme doslova s nátlakem na neopodstatněnou eutanazii od lidí, kteří se chtějí domácího zvířete zbavit proto, že jej přestalo bavit, nemá na ně čas, finance apod.," apelovala závěrem Eva Šuláková.