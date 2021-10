Jako dobrovolník přijela do Somalilandu pracovat na několik týdnů i studentka veterinární univerzity v Brně Linda Mouyabi. Zakotvila v Útulku pro volně žijící zvířata v Hargeise. Ten je zajímavý především přítomností kočkovitých šelem. „Zapojovali mě do veterinárních aspektů péče nejen o gepardy, ale i občasné jiné druhy, které se objevily kastrace domácí kočky, ošetření štěňat zamořených parazity,“ popsala studentka své působení.

Vláda Somalilandu a mezinárodní organizace proti tomu bojují, pokud se ale podaří rozbít nějakou pašeráckou síť, nekončí to jen zatčením pašeráků. Nutné je také postarat se o zachycená zvířata.

Vakcinace proti vzteklině ale není jen doménou zahraničních projektů. Na konci září Veterináři bez hranic společně s organizací Psí život provedli očkování proti vzteklině pro psy lidí bez domova i v Česku. Jejich další tuzemský projekt zase pomáhá českým seniorům. „Projekt Stárneme spolu se snaží pomoci seniorům s výlohami na veterinární péči. Velká spousta seniorů žije sama, jako vdova/vdovec a jen s jedním příjmem. Někdy se tak může stát, že ačkoliv by majitel rád dopřál svému věrnému čtyřnohému příteli vše, co potřebuje, je tato péče mimo jeho finanční možnosti,“ popsala veterinářka a zástupkyně ředitele české sekce Veterinářů bez hranic Barbora Červená.

Humanitární pomoc, která směřuje do zemí třetího světa, nemusí vždycky cílit jen na lidi. V rozvojových zemích pracují také neziskové organizace, které se snaží zajistit lepší a především zdravější život místním zvířatům. Jednou z nich jsou i Vétérinaires Sans Frontières Veterináři bez hranic. Ačkoli pomoc plyne primárně k němým tvářím, je to zároveň i pomoc obyvatelům chudých zemí.

