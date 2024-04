Migrace a změny klimatu, ale také častější cestování psů do zahraničí při nadcházejících dovolených zvyšuje riziko zavlečení takzvané srdeční dirofilariózy i k nám do Česka. Přenáší ji hlístice Dirofilaria immitis neboli srdeční červ. A riziko se netýká jen dovolených v teplých krajinách. Přivézt si červa lze i ze sousedního Slovenska. Jak se proti němu účinně bránit radí čtenářům Deníku veterinární lékařka Andrea Štusáková z ordinace VET-S v Litomyšli.

Veterinářka Andrea Štusáková | Foto: se svolením Andrey Štusákové

Mám příbuzné na Slovensku a měli bychom tam jet na svatbu. Pes nemůže zůstat doma. Jsou případy z této sousední země časté?

Osobně v tuto chvíli léčím jednoho psa, který si nákazu prokazatelně přivezl ze Slovenska. Ale pokud vím, mají tam případů poměrně dost. Co se týče rozšíření infekce, jsou v tomto ohledu poměrně napřed. Takže bych Slovensko nepodceňovala, zvlášť pokud jsou to opravdu oblasti blízko Maďarsku nebo východ Slovenska. Například v Bratislavě to asi nebude tak velký problém. Jestli ale chce mít majitel jistotu, měl by provádět standardní prevenci, jako kdyby jel do jižní evropské země.

Je srdeční červivost přenositelná na člověka? A jak vysoké riziko je?

Ze psa určitě ne, minimálně ne v našem prostředí. Infekce primárně člověka nenapadá, napadá psovité šelmy. Člověk může fungovat jako prázdný rezervoár infekce, ale to po bodnutí komára, ne od psa.

Jaké jsou příznaky červů? Pozná se to podobně jako u tasemnic na výkalech?

Nepozná. Srdeční červi žijí v plicních cévách, takže na psovi to běžně není poznat. Vážnější příznaky už zahrnují kašel, zadýchávání, nebo únavu, a i tyto příznaky jsou velmi nespecifické, mohou signalizovat celou řadu jiných onemocnění. Tam je pak diagnostika otázkou kombinace anamnézy, třeba že jsou psi dovezení z těch jižních oblastí, respiračních potíží a testu z krve.

Jak probíhá léčba?

V současné době máme jeden celosvětově schválený protokol léčby. Zahrnuje opakované injekce v kombinaci s aplikacemi roztoku pipetou, které mají odstranit zárodky – mikrofilárie. Celý protokol trvá až rok – i proto je lepší k infekci přistupovat spíše preventivně.

Čím se nejlépe proti červovi můžeme bránit?

Nejlepší ochrana je preventivní podávání antiparazitik. Dávkují se obvykle po měsíci. Čili pokud se se psem majitel chystá do oblasti, kde je výskyt infikovaných komárů, měl by jednu dávku antiparazitik aplikovat před odjezdem na dovolenou a následně další dávky aplikovat vždy po měsíci tak, aby byl pes chráněn ještě celý měsíc po návratu. Tyto léky řeší přímo případná larvální stadia červů. Ale doporučuje se používat i repelentní přípravky proti komárům, kteří jsou přenašeči infekce. Dobré je se před cestou poradit se svým veterinárním lékařem.