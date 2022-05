Přesun čapího hnízda v Přítlukách je jedním z pilotních projektů v oblasti ochrany a přesunu čápů a čapích hnízd. „Testujeme tady prvky, které by se do budoucna mohly stát v této problematice standardem a měly by se v distribuční síti používat,“ vysvětlil Jan Volek, vedoucí Standardizace společnosti EG.D. Distribuční firma se ochraně ptactva věnuje dlouhodobě a je členem pracovní skupiny pod záštitou Ministerstva životního prostředí, která připravuje metodické postupy jak danou problematiku řešit.