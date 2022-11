„Ze 46 šetřených případů byla hospodářská zvířata dostatečně zabezpečena jen ve dvou. Klíčové je stáda lépe chránit, aby si vlci nezvykli chodit do ohrad za lehce dostupnou potravou,“ vysvětluje ochranář Jan Klečka. Analýza agentury neprokázala, že by se vlk někdy dostal do konfliktu s člověkem.

V Česku ubývají ovce po tisících. Farmáři to s vlkem už vzdávají

Hejtmanství proto s ohledem na stanovisko odborníků žádost o odstřel zamítlo. „Majitelé ovcí nevyčerpali možnosti, jak útokům vlků předejít například dostatečným zabezpečením stád či jejich plašením v rámci pasteveckých areálů,“ poznamenala k verdiktu mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová.

Jedna smečka vlků

Vlci na Jablunkovsku začali ve velkém útočit na stáda ovcí zejména během letních prázdnin, od začátku roku do konce srpna jich usmrtili 121 a dalších sedmadvacet zranili. Ochranáři pohyb vlků v Beskydech pečlivě monitorují. Podle jejich závěrů se na území okolo Jablunkova pohybuje jedna smečka vlků, kterou kromě samce a samice tvoří také tři letošní mláďata. Jejich pohyb a počty zaznamenaly fotopasti.

Odborníci dokonce znají i původ samice, stěry DNA z napadených ovcí prokázaly, že samice pochází z karpatské populace vlků.

Škody šplhají do milionů korun

V roce 2021 bylo chovatelům ovcí, koz a skotu vyplaceno odškodné ve výši5 338 000 Kč. To bylo o 850 tisíc korun méně než v roce 2020.



Náhrada škody může být chovateli přiznána, pouze pokud splní podmínky dané zákonem. Znamená to například umístění zvířat v uzavřeném objektu nebo elektrickém ohradníku. Ohradník může nahradit přítomnost a dozor pasteveckého psa nebo člověka.