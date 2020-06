Zvíře se k Robertu Kargerovi přiblížilo, když traktorem manipuloval dřevo. „Prostě přiběhl. Něco takového jsem viděl poprvé. Divoká prasata, selata, normálně přiběhnou, ale vlk nikdy,“ řekl. Nešlo přitom o žádné letmé setkání. Videozáznamy, které muž umístil na server YouTube, čítají dohromady sedm minut. Na zvíře Robert Karger pískal, pokoušel se ho k sobě přilákat.

„Až ke mně se nedovážil. Zkoušel jsem mu házet salám, pořád si ale ode mě držel padesátimetrový odstup. Nevěděl jsem, jestli je to pes. Ale podle ocasu jsem usoudil, že je to vlk. I chlapi, kteří se na video dívali, říkali, že to mohl být on,“ popsal Robert Karger.

Zoo: Zřejmě jde skutečně o vlka

Tajemným zvířetem mohl být československý vlčák. Kříženec německého ovčáka a karpatského vlka bývá vlku velmi podobný. „Nevíme ale o nikom o nikom, kdo by tu tyto psy měl. To zvíře jsem ale potkal kousek od polské hranice, takže těžko říct,“ uvažuje pracovník v lesnictví. Záznam nechal Deník posoudit odborníky z olomoucké zoo. „Podle našeho názoru to skutečně vlk je,“ uvedla zooložka Libuše Veselá.

Při setkání se zvířetem Robert Karger ohrožení necítil. „Jsem myslivec, takže z toho strach nemám,“ řekl. Poukázal však na velmi nestandardní chování zvířete. „Takhle se divoký vlk nechová a chovat nemá. Vlci bývají plaší. Tenhle byl ochočený. Určitě to není divoký vlk, zřejmě je vypuštěný, z nějaké zahrady nebo nevím odkud,“ míní.

Netypické chování

Chování šelmy překvapilo i starostu Bílé Vody Miroslava Kociána, který se rovněž věnuje myslivosti. „Z mého pohledu je to zcela netypické chování divokého zvířete. Takhle se chová zvíře, které má vzteklinu a je ve stádiu apatie, nebo je to domestikovaný a vypuštěný kus. Případně by to mohl být československý vlčák, který někomu utekl,“ řekl.

Podle Libuše Veselé je nestandardní chování vlka patrně způsobeno tím, že je sám. „Zřejmě se může jednat o mladého jedince, který se odtrhl od rodičovské smečky a chystá se založit svou vlastní,“ uvedla. Na Javornicko se mohlo zvíře „zatoulat“ z Broumovského výběžku, kde se vlci běžně vyskytují. Vzdálenost vzdušnou čarou činí padesát kilometrů. „To vlk ujde za noc,“ poznamenal Miroslav Kocián.

Lidí ubylo

V současnosti se už šelma na Javornicku nemusí vůbec vyskytovat. Robert Karger si žádné stržené zvěře vlkem nevšiml. „Žiji u Žulové, což je od Bílé Vody nějakých dvacet kilometrů, ale v místech, kde lovím, jsem nic nenašel,“ potvrdil.

Znamení, které by ukazovalo na výskyt vlka, si nevšiml ani Miroslav Kocián. „Zvěř je poměrně v klidu. Díky koronaviru není v přírodě tolik lidí ani lovců. Zvěř změnila své chování, chová se přirozeně. Předevčírem jsem byl v lese a nic nenaznačovalo, že by byla více ostražitá, než je dobrým zvykem,“ uvedl Miroslav Kocián.

Vlk obecný se v Jeseníkách běžně vyskytoval ještě v druhé polovině 19. století. Vyhuben byl v roce 1908, kdy byl poslední kus zastřelen u Zábřehu. Ojediněle se začal do regionu vracet po druhé světové válce. Důkazy o přítomnosti vlka byly dosud v regionu spíše sporadické. V roce 2016 například zachytila jednoho jedince fotopast.

