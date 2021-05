V okolí Padrťských rybníků probíhá pastva už šestým rokem. Stádo bylo do srdce chráněné krajinné oblasti Brdy převezeno počátkem minulého týdne na základě dlouhodobé spolupráce vojenských lesů a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. „My zajišťujeme financování z dotačního programu Péče o krajinu ministerstva životního prostředí, VLS mají na starost zvířata a péči o ně,“ vysvětlil Bohumil Fišer z AOPK ČR.

Jsou to odolná plemena

Letos je to poprvé, co se o to, aby louky nezarůstaly třtinou, ostružiním a nálety dřevin, starají přímo krávy a jalovice z ekologických chovů Vojenských lesů a statků. Konkrétně jde o dvacítku kravek z ekofarem podnikové zemědělské správy Bražec v Doupovských horách na Karlovarsku.

„Jde o křížence plemen Simentál a Hereford. Dokážou se přizpůsobit drsnějším podmínkám a využívat i méně kvalitní pastevní porosty. Skot se na čtyřiceti hektarech bude pást až do podzimu, kdy odcestuje opět na západočeský Doupov,“ doplňuje ředitel zemědělské divize VLS Jaroslav Kratochvíl.

Pomáhají na horách i ve městech

Zvířecí výpomoc při údržbě porostu je stále oblíbenější. Například v Praze pomáhají ovce a krávy v Prokopském a Šáreckém údolí, Trojské kotlině či Radotínském údolí. Jejich výhodou je to, že se rádi pasou i v místech, kam se nedostane technika. Ze stejných důvodů se hospodářská zvířata vypouštějí i na horské trávníky. Během loňského roku se s nimi mohli setkat i turisté na úbočí hory Praděd a nedaleké Švýcárny v Jeseníkách. Účinky pastvy podrobně monitorovali odborníci a Správa CHKO Jeseníky. V příštích letech chystají rozsáhlejší projekt, který by měl zvířata dostat v horách na větší prostor. (min)