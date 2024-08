Vosy si většinou dobře vybírají, koho bodnou. A zpravidla tak nečiní bezdůvodně. Člověk je často vyprovokuje nevědomky; například barvou oblečení, použitým parfémem, ale i pohyby svého těla. Někdy jsou však vosy agresivní také bez zjevného důvodu, a to většinou v blízkosti hnízda nebo když mají hlad. Nejen v létě se vyplatí vědět, jak vosímu bodnutí předejít i co dělat, když už vás vosa bodne.

Vosy jsou sociální zvířata a v případě ohrožení svého hnízda jej zuřivě brání. Někdy ale člověku uštědří bodnutí, i když je od hnízda dostatečně vzdálen. To může vzbudit dojem, že vosy zaútočily bezdůvodně. Tak to ale není. S největší pravděpodobností jste je k útoku nevědomky vyprovokovali. Existuje hned několik důvodů, které mohly zapříčinit, že na vás vosy vytáhly své žihadlo.

Jak se chovat v přítomnosti vos

O vosách se říká, že nikdy nezaútočí bez důvodu. Otázkou ale je, jaký důvod jim stačí k tomu, aby vás svými žihadly napadly. Jednou z nejdůležitějších věcí, které je potřeba se vyvarovat, jsou prudké pohyby. Ty totiž vosy vyhodnocují jako jednu z největších hrozeb.

„Pokud na vás vosa přistane, nemáchejte po ní, ani se ji nesnažte smést. Štípne vás. Jen zůstaňte v klidu a nechte ji odletět. S vosou uvězněnou pod oděvem je to obtížnější, protože jakýkoliv nepatrný pohyb může na ni oblečení přitisknout. Pokud to dokážete, zůstaňte v klidu a nechte vosu, ať si sama najde cestu ven. V opačném případě se bodnutí pravděpodobně nevyhnete,“ radí odborník vosy Ben Aldiss na americkém zpravodajském webu The Guardian.

Z vosího pronásledování se tedy vymaníte nejlépe zachováním klidu, pomalým dýcháním a ustoupením o pár kroků stranou.

Čím vosy nevědomky dráždíte

Dalším důvodem, proč na vás vosy mohou zaútočit (i přesto, že si jich nevšímáte a nijak je neohrožujete), je jejich extrémně citlivý čich a chutě. I sebemenší stopa potravy na vaší kůži pro ně může být atraktivní, stejně jako lidský pot sám o sobě.

„Pokud se chystáte ven a tušíte, že byste cestou mohli narazit na vosy, vyhněte se používání vonných mýdel či sladkých parfémů. Hmyz může tyto květinové a ovocné vůně mylně považovat za potravu a přistát na vás. To jistě není důvod k bodnutí, ale pravděpodobnost, že vosu skřípnete nebo v ní vyvoláte pocit ohrožení, výrazně vzrůstá,“ vysvětluje moderní web o udržitelnosti a ekologii TreeHugger.



Červený plášť neviditelnosti

Stejně jako vůně přitahují vosy i některé barvy. Vyvarujte se proto nošení barev, které by si vosa mohla splést s květinou. Naopak tmavší odstíny hnědé, modré nebo černé vosy nepřitahují. A existuje dokonce barva, kterou vosy nedokážou zaznamenat vůbec.

„Většina hmyzu, mezi který patří i vosy, nedokáže vidět červenou barvu. Proto, co se týče oblečení, je sázkou na jistotu právě tato barva. Vosy ji nevidí, takže je nepřitahuje,“ tvrdí americký zpravodajský web HuffPost.

To potvrzuje i největší světová organizace na ochranu práv zvířat People for the Ethical Treatment of Animals (PETA).

„Hmyz není schopen rozeznat červenou, což z ní dělá ideální barvu pro práci na zahradě. Naopak se vyhněte žluté a bílé. Jedná se o barvy, které vosy vyloženě přitahují,“ tvrdí PETA.

Pozor v blízkosti hnízda

Nejnebezpečnější bývá situace, kdy vás vosa bodne v blízkosti svého hnízda.

„Pokud se náhodou vyskytujete ve vzdálenosti do tří metrů od vosího hnízda a vosa vás bodne, mohou jí přiletět na pomoc i další jedinci. Přiláká je totiž chemikálie vylučovaná vosím jedem. Tento poplašný feromon je vysoce účinný a odstrašující prostředek, který funguje jako volání o pomoc,“ varuje Ben Aldiss.

Jak předejít vosímu bodnutí: Nemáchejte kolem sebe rukama .

kolem sebe . Nedělejte prudké pohyby v blízkosti hnízda .

. Nenoste barvy jako bílou a žlutou .

barvy jako . Volte nejméně nápadné barvy pro hmyz : hnědou, zelenou, šedou, nebo červenou.

: hnědou, zelenou, šedou, nebo červenou. Nechoďte bosi či v sandálech kvetoucí trávou .

či v sandálech . Dávejte pozor při konzumaci sladkých potravin i nápojů .

. Nepohybujte se pod stromy se spadaným ovocem.

Pokud se v takové situaci vyskytnete, snažte se pomalu a plynule od hnízda vzdálit. Zvýšíte tím pravděpodobnost, že vás vosy nebudou dále napadat. Naopak pokud budete pobíhat a máchat rukama, další štípance vás nejspíš neminou.

Rozhodně pak není dobrý nápad snažit se likvidovat vozí hnízdo svépomocí. O tom, jak se správně zachovat psal Deník v dřívějším článku Přemnožené vosy v Česku? Odborníci nesouhlasí, hasičům ale dochází trpělivost.

Jak vosy brání své hnízdo zaznamenal kameraman přírody Lukáš Pich:

Bezdůvodná agrese? Ne, hlad

Jak ale říká biolog Jakub Straka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, vosy mají ještě jeden důvod k tomu, aby bodly. A tím je hlad.

„Řada vos, které venku létají, už nemají domov. Nová generace dělnic se vylíhla, královna hyne a hnízdo se rozpadá. Vosa už nemá pro co žít, nerozmnoží se, nepomůže, její hodnota je nulová. Ale pořád někde poletuje a má hlad. Vosy jsou v této situaci schopné opravdu hodně riskovat. Volně dostupný cukr jim totiž k nasycení nestačí,“ říká biolog z katedry zoologie.

Dodává, že úplně bez důvodu by vosa bodnout neměla. Pokud je hladová a nemá takzvaně „do čeho píchnout“, může mít i takové reakce. Navíc, když je teplo, nemusí zahřívat své tělo a všechnu energii investuje do aktivity. Proto jsou podle Jakuba Straky v těchto dnech vosy takzvaně „naspeedované“.

První pomoc při bodnutí vosou: Zůstaňte v klidu. Přestože včela může bodnout jen jednou, vosy a sršni mohou bodnout opakovaně.

Přestože včela může bodnout jen jednou, vosy a sršni mohou bodnout opakovaně. V případě blízkosti vosího hnízda se pomalu a klidně vzdalte .

. Odstraňte žihadlo pomocí nehtu či kousku gázy. Americká dermatologická společnost nedoporučuje použití pinzety, aby se žihadlo nezmáčklo a neuvolnilo další jed do těla.

pomocí nehtu či kousku gázy. Americká dermatologická společnost nedoporučuje použití pinzety, aby se žihadlo nezmáčklo a neuvolnilo další jed do těla. Omyjte bodnutí mýdlem a čistou vodou.

mýdlem a čistou vodou. Přiložte studený zábal ke snížení otoku. V případě úmorného svědění radí pediatrička Michala Kněžková použít lokální antihistaminikum (například mast k léčbě alergických stavů, pozn. red.). S vážnou alergickou reakcí a v případě otoku dýchacích cest okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

