Poslední dny tráví včelař Libor Skalický volný čas s badmintonovou raketou v ruce. Důvodem není sportovní nálada, kterou vyvolává olympiáda, ale vosí teror. „Vosy se slétají na úly a na česně napadají včely. Při těch počtech vos, které se tam slétají, nemají včely šanci. Navíc jsou vosy extrémně agresivní,“ popsal Skalický vosí invazi.

Na česně, tedy plošince, na které včely přistávají, než vlezou do úlu, se odehrávají drastické momenty. „Když chvilku počkáte, uvidíte, jak se vosy snaží dostat do úlu. Když neuspějí, útočí pak na jednotlivé včely. Běžně vidíte, jak jim ukusují křídla. Viděl jsem dokonce vosu, která doslova ukousla včelce hlavu,“ přiblížil agresivitu vos včelař.

close info Zdroj: Deník/Kamila Minaříková zoom_in Včelař Libor Skalický se snaží proti vosám bojovat na několika frontách. Někdy je ale potřeba hrubé síly.

Důvodem, proč včelstva čelí vosí invazi, jsou zásoby. „Jde o med. Vosí larvy se živí masitou potravou, ale dospělé vosy se živí cukrem,“ vysvětlil žatecký včelař Martin Krupka.

I on si všímá, že je letos nápor vos výrazný a některé populace včelstev by kvůli jejich útokům mohly před zimou výrazně oslabit. „Pro zdravotně oslabená včelstva a včelstva ve stresu to může být velký problém,“ poznamenal.

Boj proti vosím nájezdníkům

O tom, jak velký vliv má zdravotní kondice včelstev na jejich schopnost odolávat útokům, letos vedou včelaři debaty. Zdravé včelstvo je logicky vždycky odolnější, letošní nápor vos ale má být takový, že i v nich jsou škody obrovské. „Vosy zaútočily, když jsem měl včely početně na vrcholu, po přeléčení a kontrole kleštíka, která dopadla dobře. Takže to byla zdravá včelstva. Bohužel letos ani vysoké počty a zdravé včelstvo vosám neodolá a jen sleduji, jak ho decimují,“ poznamenal včelař Petr Herich.

Proti vosím nájezdníkům mohou včelaři bojovat několika způsoby. „Včelaři by měli zmenšit vstupy do úlů a dát si pozor, aby vosy zbytečně nelákali. Aby se nikde nerozlévalo krmivo, když přikrmují. To by se také mělo dělat po setmění a měli by si ohlídat, aby nikde nezůstávaly rámky po vytočení medu, protože to všechno vosy láká,“ vyjmenoval Petr Texl z Pracovní společnosti nástavkových včelařů.

Pomáhají také pasti, které si buď včelaři kupují nebo je sami vyrábí. „Stačí PET lahev, která se nastříká na dolní půlce tmavou barvou, vyříznou se do ní otvory a naplní se směsí, která voní vosám, ale včely naopak odpuzuje,“ vysvětlil včelař Skalický. Pasti fungují na principu, že včely nemají rády alkohol. Naopak vosám jeho pach lahodí. Náplň pasti se proto vyrobí ze směsi piva, cukru a medu. Někdy ale včelařům dojde trpělivost a mnohem dřív přijde ke slovu badmintonová raketa.

Od začátku prázdnin vyjeli hasiči už k 5300 zásahům proti obtížnému hmyzu. Ne vždy je ale nutné ho likvidovat. Odborníci upozorňují i na jeho užitečnost v zahradách. „Letos je hodně vos i sršňů, což může některé lidi děsit a nemusí se jim to líbit. Ale kde jich je hodně, tam zase ubývají komáři. Vosy také požírají mšice,“ doplnil Texl.