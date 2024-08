Nejsou to už jen vitamíny. Lidé stále častěji ve formě výživových doplňků přijímají do těla látky, které jim mají pomoci vylepšit řadu neduhů – zastavit padání vlasů, promazat klouby, zrychlit spalování nebo udržet bezproblémovou pleť. Velká spousta výživových doplňků se už ale vyrábí také pro psy a kočky. Zda jsou pro zdravý život našich miláčků nezbytné a čím se při jejich výběru řídit čtenářům Deníku poradila veterinární lékařka ze Super zoo veterina Dagmar Zähringer.

Jako člověk jím denně různé výživové doplňky - na pleť, na klouby, vitamin C. Přemýšlela jsem, jestli nemám pořídit i něco psovi a kocourovi. Jaké by neměly v péči o zvířata chybět a jak je dávkovat?

Pro psy a kočky doporučuji doplňky na podporu zdraví kloubů, se složkami jako je například glukosamin a chondroitin. Tyto látky mohou pomoci zejména starším zvířatům nebo těm s artritidou. Dále máme Omega-3 mastné kyseliny obsažené v rybím oleji, které mohou přispět k zdraví srsti a pokožky, redukovat zánět a také podpořit imunitní systém. Pro pomoc se snižováním zánětu a podporu celkového zdraví bych doporučila vitamín C a E.

Můj pes měl několikrát po sobě antibiotika. Přijde mi, že má od té doby větší sklony k průjmům. Lze to nějak zlepšit?

Pokud vašeho mazlíčka trápí problémy s trávením nebo prodělal nedávno antibiotickou léčbu, doporučuji nasazení probiotik. Ta obsahují prospěšné bakterie, které pomáhají udržovat zdravou střevní mikroflóru, podporují trávení a posilují imunitní systém. Dávkování všech doplňků by však mělo být vždy konzultováno s veterinářem, protože nadměrné množství některých vitamínů a minerálů může být pro zvířata toxické. Veterinář vám pomůže určit správné dávkování na základě váhy, věku a zdravotního stavu vašeho mazlíčka.

close info Zdroj: se svolením Dagmar Zähringer zoom_in Veterinářka Dagmar Zähringer.

Mám těžkého psa a bojím se o jeho klouby. Je vhodné mu uvařit sulc z vepřových nožiček?

V první řadě je důležité, aby sulc neobsahoval žádné přidané soli, koření nebo jiné přísady, které by mohly být pro psa škodlivé. Sulc může být dobrým doplňkem stravy, ale neměl by nahrazovat ostatní důležití zdroje výživy. Pro dlouhodobou podporu kloubů je vhodné zvážit doplňky stravy, jako jsou glukosamin, chondroitin a kolagen, které jsou speciálně formulovány pro potřeby psů.

Pokud máte obavy o zdraví kloubů vašeho psa, je nejlepší konzultovat vše s veterinářem, který může poskytnout konkrétní doporučení a případně předepsat vhodné doplňky nebo léčbu.

V jakém věku je nejvhodnější začít podávat potravinové doplňky? Doporučila byste třeba u štěňat preventivně podávat vápník kvůli správnému růstu?

Mladým a zdravým rostoucím psům, kteří dostávají kompletní vyváženou stravu, není potřeba doplňky stravy podávat preventivně nebo v pravidelných intervalech. Doporučuji začít podávat doplňky jako glukosamin a chondroitin u starších psů nebo u plemen náchylných k problémům s klouby.

Pokud jde o štěňata a vápník, je důležité být opatrný. Nadměrné množství vápníku může způsobit zdravotní problémy, zejména u rychle rostoucích plemen, kde může dojít k růstovým deformitám kostí. Většina kvalitních krmiv pro štěňata již obsahuje vyvážené množství vápníku a fosforu potřebné pro správný růst. Proto není obvykle nutné podávat další vápník, pokud to výslovně nedoporučí veterinář.