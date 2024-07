Představitelé Národního památkového ústavu (NPÚ) plánují do roku 2030 přesunout medvědy z hradních příkopů do vhodnějších prostředí. Tento krok je podle památkářů reakce na legislativní změny a moderní trendy v chovu šelem. Deník přibližuje nejen důvody ke změně, ale také třeba pohled zástupců obcí, kterých se dotkne.

Medvědi v hradních příkopech představují fenomén, který má kořeny už ve středověké Evropě. Šlechtici a králové je zde drželi pro zábavu a také jako ukázku prestiže. V novodobé historii jsou huňáči vítaným zpestřením hradních a zámeckých prohlídek. Jejich čas se však naplnil. Deník přináší nejen přehled hradů a zámků, kde zatím ještě lze na medvědy narazit, ale také důvody, proč z nich mají zmizet.

Zákony a vhodnější prostředí

Náchod, Točník, Konopiště a Český Krumlov. To je výčet českých hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ), kde se vedle kastelánů a strašidel prohánějí i medvědi. Huňatí obyvatelé hradních příkopů však již brzy budou patřit minulosti. Památkáři plánují do roku 2030 pro medvědy najít vhodnější prostředí. „Uvědomujeme si, že i s ohledem na legislativu je stále těžší udržet vyhovující podmínky pro chov šelem v hradních příkopech. Medvědária na hradech a zámcích stoprocentně nesplňují současné moderní trendy ideálního chovu medvědů v zajetí,“ informovala mluvčí ústavu Blanka Černá.

Podle medvědáře Jana Míšy Černého, který se již přes 40 stará o medvědy na zámku Český Krumlov, může stát za rozhodnutím ústavu i současná legislativa. „Zákon totiž od začátku roku 2022 neumožňuje rozmnožování některých šelem, včetně medvěda, ve volném chovu, tedy nejen v medvědáriích, ale například i cirkusech," uvedl Černý

Velkou překážkou pro provozování medvědárií je podle Černého i nákladnost chovu, kdy už nestačí medvěda nakrmit šiškou chleba, trochou škvarků a vodou smíchanou s mlékem. „Dneska dostávají od ananasů, banánů až po melouny a opravdu dostávají to, co dostat mají. A to nemluvím o veterinární péči. Já si obrovsky hlídám jejich zdravotní stav. Proto jim dávám Omega 3, rybí tuk, Roboran, minerály. V zajetí toho dostávají trojnásobek víc, než mají medvědi volně v přírodě,“ popsal medvědář.

Ani ne desítka medvědů

Pod správou NPÚ žije na čtyřech hradech a zámcích celkem sedm medvědů. V Náchodě je to Ludvík, na Konopišti Jiří. Agáta a Martin obývají Točník. Marie Terezie, Vilém a Polyxéna patří již dlouhá léta neodmyslitelně k Českému Krumlovu, kde chov medvědů sahá až do 16. století. Tedy do doby panování posledních Rožmberků. V tamním medvědím příkopu tato zvířata chovají od roku 1707.

close info Zdroj: Zdeněk Kellner zoom_in Atrakcí Konopiště je medvěd Jirka. Příkop vedle zámku ale nevyužívá.

Někteří skončí v Německu

Zatím není jasné, kam všichni medvědi po roce 2030 zamíří. „Hledání nového zařízení či místa pro medvědy bude probíhat individuálně, s ohledem na jejich potřeby, jejich zdravotní stav, stáří a samozřejmě s ohledem na možné podmínky nových lokalit,“ uvedla Černá.

Podle její kolegyně Markéty Slabové z NPÚ v Českých Budějovicích, kam spadá zámek Český Krumlov, zamíří zdejší medvědi do přírodních rezervací německého spolku Stiftung für Bären a Bears in mind.

Místní jsou proti. Nabídli, že se postarají

Zatímco českokrumlovští huňáči mají asi o budoucnosti jasno, s nevolí se plán památkářů setkal na Konopišti v Benešově, kde žije medvěd Ludvík. Zdejší chtějí rozhodnutí zvrátit a hledají cesty, jak nepřerušit tradici. V 18. století je zde choval rod Vrtbů. Po něm i Lobkovicové a Habsburk František Ferdinand d'Este, následník rakousko-uherského trůnu. „Nabídli jsme NPÚ, že se o něj po všech stránkách postaráme. Prostor, který dnes medvěd má, jsme si chtěli pronajmout,“ řekl benešovský místostarosta Roman Tichovský.

V Benešově existuje také zapsaný spolek Konopišťský medvěd. Jeho zakladatel Jiří Stibůrek je velký podporovatel tradic. „Věříme, že rozhodnutí NPÚ zvrátíme. Patnáct let se snažíme o rozšíření výběhu pro medvěda a máme dokonce i stavební povolení podepsané památkáři. Ve sbírce na stavbu přispělo už deset tisíc lidí. Díky nim se sešlo už 400 tisíc korun. Tohle, co se stalo, je otočení kormidla na úplně druhou stranu,“ uvedl Stibůrek.

Ostatní zvířata zůstávají

Kromě medvědů žijí na českých hradech a zámcích i jiná zvířata. Například v zookoutku u zámku Fryštát v Karviné mohou návštěvníci narazit na srnky, zajíce, bažanty a stáda velmi krotkých daňků skvrnitých. Výlet na zámek Žleby se zase dá skvěle spojit s prohlídkou obory s bílými jeleny, dravci a dalšími zvířaty, zatímco na zámku v Doudlebech nad Orlicí mohou návštěvníci pohladit zvířátka žijící na Babiččině dvorečku. Jsou zde husy a kachny, ovečky, prasátka a mezi stálé rezidenty patří také oslí sestry Jája a Pája.

Výjimkou nejsou ani pávi, papoušci či kočky. Tito obyvatelé šlechtických sídel mohou být však zatím v klidu a dle vyjádření mluvčí Černé se jejich stěhování nechystá. „Tato zvířata nejsou nyní na pořadu dne,“ uvedla.