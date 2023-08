Na infekčním a kožním oddělení liberecké nemocnice museli odborníci ve čtvrtek odchytit přes čtyři sta netopýrů hvízdavých. V těchto dnech se s nimi můžete setkat i ve vašem bytě.

Na infekčním a kožním oddělení liberecké nemocnice museli odborníci ve čtvrtek odchytit přes čtyři sta netopýrů hvízdavých. Ilustrační snímek | Foto: se svolením Daniela Horáčka

Počet netopýrů v nemocnici odborníky zaskočil. „Odchytla jsem jich 408, což je doposud největší počet při jedné invazi, se kterým jsme se za dobu naší činnosti setkali. Trvalo mi to 4,5 hodiny. A to tam ještě nějací zbyli - zalezlí v nepřístupných trubkách, takže počítám, že tam ještě vyjedeme,“ uvedla Ivana Hancvenclová ze záchranné stanice Archa v Liberci.

Nebyl to jediný případ týdne. V pondělí zaměstnanci stanice Archa zachraňovali z neobydleného bytu 238 netopýrů. „Zalétli do něj otevřenou ventilačkou a ven už se nedostali. Majitel bytu to bohužel zjistil až po několika dnech,“ poznamenala Hancvenclová.

Sto šest netopýrů se zachránit bohužel nepodařilo. „Většina napadala do kyblíku postaveného pod oknem, kde se udusili. 122 netopýrů z tohoto zásahu se nám již podařilo vypustit, o deset se ještě staráme, protože byli příliš vysílení,“ doplnila Hancvenclová.

Ten samý den odchytili i čtyřicet netopýrů z libereckého panelákového bytu.

Hrozí pokousání

V tomto období nastává čas invazí netopýrů hvízdavých a rezavých do bytů. Jsou to zcela neškodní tvorové, kteří nejsou člověku nijak nebezpeční.

„Netopýr hvízdavý je jeden z našich nejmenších netopýrů, živí se létajícím hmyzem. Často obývá městské parky, nezateplené panelové domy a přírodní štěrbiny a dutiny. Z bytů a uzavřených prostor, pokud do nich zalétne, se velice špatně vyhání a není snadné ho jen tak chytit,“ poznamenal Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody.

Pokud zalétne netopýr k vám, zhasněte, otevřete okno dokořán a opusťte místnost, aby nebyl ve stresu a mohl v klidu odletět. „V případě, že byste se jali netopýra odchytávat, určitě se o to nepokoušejte holýma rukama a obalte si ruku hadrem,“ radí Stýblo. Netopýr totiž může kousat. Vždy je ale nejlepší zavolat odborníky ze záchranných stanic.

Období netopýřích záletů trvá přibližně od poloviny srpna do poloviny září.