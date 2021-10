Výbuch plynu rozmetal několik budov. Psí záchranáři soutěžili na šampionátu

„Hledej,“ pobídne psovod svého čtyřnohého parťáka. Ten hbitě vyrazí do rozbořeného domu, po obrovských horách betonu a cihel se pohybuje lehce, jako by tam ani nebyly. Naplno přitom pracuje jeho čenich, pomocí kterého hledá zavalené. Naštěstí to tentokrát nebylo na ostro, nejednalo se ale ani o cvičení. Elitní psí záchranáři si dali dostaveníčko na republikovém mistrovství.

Účastníci Mistrovství republiky Svazu záchranných brigád kynologů ČR z Ústeckého kraje. Image Krásná Lukrécia - psovodka Iveta Katrevová | Foto: Deník/Hynek Dlouhý

Mezi šestnáctku účastníků se probojovalo i pět týmů z Ústeckého kraje. „Haf, haf, haf, haf,“ ozývá se po chvilce ze sutiny. „Hlásím nález osoby,“ říká do vysílačky Miroslava Pýchová. Její Aron se nemýlí, figurant pod betonovými bloky opravdu je. Psovodka z Chomutovska ho pochválí a rychle posílá dál. Aron pak hbitě prohledává polorozpadlou budovu. Pečlivě a neúnavně. Psi jsou při neštěstích a katastrofách nenahraditelní, říká kynolog záchranář Přečíst článek › A co se stalo? V nedaleké budově se chvilku před polednem ozvala mohutná exploze ve skladu s plynovými lahvemi. Výbuch halu zcela zničil, navíc spadlo i několik okolních budov. Další sice ještě stojí, ale jsou hodně poničené, vypráví smyšlenou příhodu rozhodčí. Domy jsou pobořené, nebezpečí číhá na každém kroku – ocelové dráty, sklo, hory betonu a cihel. Prohledat se musí i okolí. Kolik bylo lidí vevnitř nikdo neví. Až bude mít Aron hotovo na prvním stanovišti, jen pár minut si odpočine a půjde znovu do akce. Dvě velmi náročná hledání ve špatně přístupných sutinách chvilku po sobě, kde se hledá celkem šest nálezů. Psi jako pomocníci: Rotvajler ženu opatroval, bernardýn podpíral Přečíst článek › Nikdo ale neví, kde jich je kolik. Zjistit, kde figuranti jsou, mohou pomocí čichu jen psi, vidět totiž nejsou, jsou velmi pečlivě ukrytí. Pod sutí a betonem, další pak i ve výšce. Následuje ještě otestování poslušnosti a dovednosti na obtížných překážkách. Obrovská zkušenost Šampionát prověřuje připravenost psovodů i jejich parťáků, už jen projít kvalifikací není jednoduché. Tentokrát se Mistrovství republiky Svazu záchranných brigád kynologů České republiky konalo na jižní Moravě, nedaleko Břeclavi. „Jsme s Aronem na mistrovství poprvé. Je to pro nás obrovská zkušenost,“ řekla po dokončení hledání šťastná Miroslava Pýchová. Při své premiéře nakonec mezi nejlepšími obsadila 12. místo. „Byl to neskutečný zážitek. Bylo to náročné, sutiny obtížné, ale užili jsme si celé mistrovství,“ pokračuje Pýchová. Psi se rodí se schopností člověku hned porozumět. Mají to v genech Přečíst článek › První sutina byla na výcvikovém trenažéru Boří les, druhá v areálu firmy specializující se na recyklaci betonu a stavebního odpadu. Poslušnost a dovednost se přezkušovala v Kempu Apollo, na dohled od Lednicko-valtického areálu. „Mistrovství bylo skvěle zorganizované. Pořadatelé odvedli opravdu výbornou práci,“ pochválila Miroslava Pýchová. Šampionát nakonec ovládl jihomoravský Radek Polák s Dixie. Nejlepší ze Severočechů byla Iveta Katrevová s Image Krásná Lukrécia.

