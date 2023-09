Obrovského hafana, který může mít i přes metrák živé váhy, jen tak někdo doma nemá. Ovšem Marie Lokingová v Horní Hraničné na Chebsku se stará o anatolské pastevecké psy, a má jich rovnou patnáct. Většina těchto kangalů se potulovala ve volné přírodě, když je tam původní majitele nechali na pospas osudu. Deník pátral po skoro neuvěřitelném příběhu obřích pasteveckých psů.

Z útulku Horní Hraničná. | Foto: Milada Michalcová

První pastevecký pes, o kterého se Marie Lokingová starala byl už v roce 1991 kavkazský pastevecký. S prvním kangalem, se pak setkala až v roce 2006. Nyní už přes dvacet let spravuje útulek pro psy v Horní Hraničné a kangalů má v kotcích patnáct, devět psů a šest fen. „Já osobně si žádné kangaly nepořizuji, všechna tato zvířata, co se ke mně dostanou, jsou téměř všichni psi německých Turků, kteří se jich úmyslně zbavují,“ konstatuje.

Z vlastní zkušenosti ví, že jsou tito kangalové velmi samostatní, odolní, sebejistí, nezávislí. „To jsou vlastnosti, kvůli kterým je obdivuji a mám k nim tak blízko. Člověka nerespektují, pouze tolerují. Vždy se řídí vlastním úsudkem. Každá chyba a zaváhání, se vám vymstí. Když s nimi chcete manipulovat a vycházet, musíte se naladit na společnou vlnu. Silou rozhodně nic nevyřešíte, i když fyzická síla je velmi důležitá.“

Zřejmě sloužili k zápasům

Anatolské pastevecké psy kdosi vypustil na Chebsku. Mezi místními lidmi se mluví o tom, že by jejich majitel mohl být z Německa a psi sloužili k zápasům. „Všichni byli postupně odchyceni, narkotizováni a dopraveni k nám do útulku jako volně se pohybující zvířata, bez kontroly svého majitele,“ dodává Lokingová.

Podle ošetřovatelky je péče o kangaly velmi náročná, jde o obrovské psy, mnohdy mají i přes sto třicet kilo váhy. „Hlavně jsou to zvířata, která se řídí svým vlastním úsudkem. Rozhodně neposlouchají na slovo, na zavolání nepřijdou, a když se rozhodnou, tak je nikdo nezastaví. Kangalové se nedají cvičit, s kangaly musíte žít. Člověka ke svému fungování nepotřebují, proto kdo vlastní takové zvíře, musí ho zvládat a mít pevně pod kontrolou. Na první pohled vypadají jako roztomilí neškodní míšové, ale v sekundě se dokážou změnit v hroznou zbraň,“ vypráví ošetřovatelka a podotýká, že mají obrovskou sílu, proto kotce, výběhy a prostory, kde se pohybují, musí být velmi dobře a bezpečně zajištěné.

Někteří z kangalů prošli i psími zápasy a neměli zrovna šťastný život. „Za mne jsou tito psi velmi nenároční a skromní, ale samozřejmě vzhledem k jejich velikosti, nároční jsou. Psi jsou ve většině případech mnohem větší, silnější, dominantnější než feny. Vůdci jsou často ty nejmenší feny, ale když jde do tuhého, vedení přebírá nejsilnější pes a udělá pořádek. Mezi dominantními zvířaty hlavně psy samci vládne obrovská nevraživost, nesmí se dostat do kontaktu, a to je nutné velmi dobře hlídat.“

Kangal sežere denně několik kilo masa

Starat se o jídelníček pro smečku obřích hafanů není vůbec jednoduché. Každý den totiž sežere kangal i několik kilogramů syrového masa a vnitřností, které milují. Když zrovna maso není, tak se spokojí s granulemi a konzervou. Velmi nákladná je veterinární péče, jako u všech velkých zvířat, kdy jdou náklady do desetitisíců. Vše je závislé od váhy psa a prováděném zákroku. Při každé manipulaci veterináře musí být uspáni.

Nový domov našli v psím útulku, dál už nepůjdou. „Dospělí kangalové velmi těžce snášejí změnu majitele. Z tohoto důvodu zůstanou v naší péči, kde se jim budeme snažit vytvořit co nejlepší podmínky. Všechna zvířata jsou zdravá a v perfektní kondici.“

Poslední psy přijala letos

Problém je zřejmě za hranicemi, kde se chovatelé těchto pasteveckých psů zbavují tak, že je vypustí v příhraničí na Chebsku, podobně jako před lety. Poslední kangalové byli ale přijati i letos, v roce 2023.

„Protože se neřeší majitelé zvířat, co se zvířat úmyslně zbavují, tak se tito psi neustále objevují a objevovat budou. Stále se řeší pouze důsledek, kterým jsou bezprizorní zvířata bez majitele, ale příčinu, nezodpovědné majitele, kteří neustále porušují zákon, nikdo neřeší. Kangalové jsou záležitost hlavně německých Turků,“ míní Marie Lokingová a dodává, že jsou mezi chovateli i dobří majitelé, se kterými spolupracuje.

Jak uvádí ošetřovatelka, protože jsou tato zvířata vypouštěna a nejsou pod kontrolou, tak se v některých případech přistupuje k jejich odstřelu. „Samozřejmě chápu obavy některých lidí. Je asi jednodušší zvíře zlikvidovat než řešit problémové majitele. Za mne je toto řešení pouze krátkodobé a problém s volně pobíhajícími kangaly rozhodně neřeší. Ani v Čechách, ani v Německu. Vždy je to trest jen pro nevinná zvířata. Zvířata (kangalové) mi strašně moc obohatila a obohacují život. Za mne si tu pomoc zaslouží. Obrovské poděkování patří všem, díky kterým tuto pomoc mohu poskytovat, i když si někdy připadám jako jeden z kangalů.“