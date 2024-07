Některé evropské země zpřísňují nebo uvažují o přitvrzení zákonů na ochranu domácích zvířat. Kromě samotných podmínek chovů řeší také zdraví jednotlivých plemen psů. Po zákazu tuponosých psů v Nizozemsku se odvážné úvahy objevily také v Německu. Návrh nového zákona chce omezit chov jezevčíků. V Česku se jedná o jedno z nejoblíbenějších plemen, a jak říká poradkyně Klubu chovatelů jezevčíků ČR, dopady by pocítili chovatelé i v Česku. „Mnoho našich chovatelů jezdí do Německa se svými fenami na krytí nebo si odtud kupují štěňata. Je to důležité kvůli oživení krve,“ vysvětluje Markéta Chodilová.

V médiích proběhly zprávy, že v Německu uvažují o zákazu chovu jezevčíků. Sledujete tyto zprávy?

Náš chovatelský klub - Klub chovatelů jezevčíků České republiky - zaznamenal první zprávy od chovatelů z Německa. Objevily se v dubnu na Facebooku. Vedení našeho klubu kontaktovalo vedení klubu chovatelů jezevčíků v Německu. Dostali jsme informace o tamní situaci a vyjádřili jsme podporu všem chovatelům jezevčíků s průkazem původu v Německu.

Jaké jsou argumenty pro omezení chovu?

Organizace na ochranu zvířat a práva zvířat v Německu se netají tím, že chtějí výrazně redukovat počty domácích mazlíčků. Chov čistokrevných psů je těmto organizacím trnem v oku. V připravované změně zákona na ochranu zvířat v Německu se objevily poněkud kontroverzní návrhy. Chtějí, aby se za týrání chovem považoval každý chov jedinců odlišného vzhledu od ideálního jedince, a to je vlk. Takže proto se dostal na jejich seznam i jezevčík jako chondrodystrofické plemeno – to znamená s krátkými končetinami.

To je ale jejich znak po staletí…

Jezevčíci byli vyšlechtěni záměrně s krátkými končetinami, aby mohli pomáhat lovcům v tlumení škodné zvěře, zejména lišek norováním. Hrozí jim zákazy chovu, ale i účast jezevčíků na výstavách, svodech a podobně.

Jste poradkyní chovu v českém klubu chovatelů jezevčíků. Považujete to jako odbornice za relevantní argumenty a obavy? Skutečně mají v současné době jezevčíci nějaké zdravotní problémy, které způsobil chov?

Samozřejmě je to všechno nesmysl a důsledek ochranářské lobby. Jezevčíci, jak dokazují svou velkou popularitou nejen u nás, jsou zdravé a dlouhověké plemeno. Bavíme se zde ale o chovu čistokrevném, s průkazem původu. Ten je kontrolován a řízen Klubem chovatelů jezevčíků. Chovatelé chovající pod touto organizací se musí řídit přísnými řády a podmínkami chovu. Chovají na zdravých jedincích, dbají na dodržování zákonů na ochranu zvířat. Důraz klademe na genetická vyšetření všech jedinců, kteří jsou označeni jako chovní. Máme nařízené genetické testy na nejčastější zdravotní problémy, které trápí jezevčíky. Pokud se chová na zdravých jedincích, zamezí se šíření rizikových onemocnění a poruch v populaci.

close info Zdroj: Se svolením Markéty Chodilové zoom_in Jezevčíci.

Pokud by nakonec k omezení chovu v Německu došlo, ovlivní to i náš tuzemský chov?

Určitě by zákaz chovu jezevčíků velmi negativně ovlivnil i náš chov v ČR. Je to sousední země, mnoho našich chovatelů jezdí do Německa se svými fenami na krytí, kupují si odtud štěňata. Jedná se o to, že dovezete novou nepříbuznou krev na naši populaci. Stejně tak probíhá spolupráce i ze strany chovatelů z Německa k nám. Také hodně našich chovatelů jezdí na výstavy do Německa, tato aktivita by byla taky znemožněna.

Máte obavy, že by podobné snahy mohly přijít i do České republiky?

Velmi se obáváme, aby k podobnému šílenství nedošlo i u nás v ČR. Momentálně čelíme tlaku ze strany ochranářů na navrhované změny zákona o myslivosti. V návrhu byl i zákaz způsobu lovu norováním. Toto se nás velice dotýká. Jezevčík je lovecký pes a myslivci jej využívají k lovu lišek norováním. Jako podmínku uchovnění máme u standardních jezevčíků i zkoušky z norování.

Jak to probíhá?

Je to ověření vrozených vloh našich jezevčíků. Zkoušky z norování se konají v umělých norách k tomu určených a psi nepřijdou do kontaktu s liškou. Liška je od psa oddělena mřížkou. Nehrozí tedy ani zranění psa ani lišky, pes musí na lišku jen hlásit - tedy štěkat. Doufáme, že se tento návrh neprosadí a nám zůstane tato možnost zkoušet psy a zároveň i způsob lovu lišek norováním, který je tradiční a ověřený po staletích.

Vidíte jako chovatelský klub a kynologové naopak nějakou oblast, kde by se ochrana psů měla řešit spíš?

Bylo by přínosnější, kdyby se ochranářská lobby zaměřila například na problematiku množíren. Tu vidím jako mnohem důležitější než šikanu poctivých chovatelů, kteří se chovu psů věnují srdcem. Doufáme, že zvítězí zdravý rozum a chovatelé čistokrevných psů dokážou zákonodárcům, že jejich cílem je chov zdravých psů.