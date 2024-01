Jeden ze smutných příběhů se odehrál v záchranné stanici Makov. Loni o Velikonocích se chytil čáp bílý do čelisťové pasti, kterou nastražil doposud neznámý pachatel u rybníka na Strakonicku. Nástraha zvířeti téměř amputovala končetinu. Veterináři po mnoha vyšetřeních vyloučili šanci na její záchranu, a tak čáp o nohu přišel. Náhradou končetiny měla být protéza, noha se ale neuzdravovala a čáp se nezotavoval, proto jej veterináři nechali utratit.

Čáp svůj dlouhý boj o život prohrál. „Moc rád bych vám napsal lepší zprávu, ale nemám ji. Dnes jsme museli léčení čápa v Kralupech ukončit. Pahýl nohy se zanítil, odumřel a další léčba by dobrý výsledek pro čápa již nepřinesla. Věřte nám, že to bylo pro nás všechny velmi těžké rozhodnutí. A kdyby někdo nenalíčil železa na vydru, do kterých se čáp chytil, nikdy k tomu nemuselo dojít,“ stálo ve zprávě ze záchranné stanice.

V loňském roce záchranné stanice řešily z více než 10 tisíc přijatých zvířat 52 případů, kdy se zvířata chytila i do lepových pastí, které jsou zakázané stejně jako čelisťové. Poměrně čerstvou oběť, která se ale naštěstí dokázala zotavit, měla lepová past, do které se chytila sova pálená. Tu museli vyprostit ošetřovatelé ze záchranné stanice Huslík. U sovy došlo jen ke slepení několika per, sama by se však osvobodit nedokázala.