Patří jí první příčka mezi třemi nejjedovatějšími pavouky žijícími v Česku a je to také jeden z mála tuzemských pavouků, kteří bez problémů prokousnou lidskou kůži. Řeč je o zápřednici jedovaté, která se u nás chová jako doma teprve pár let. Ze své původní domoviny, tedy Střední Asie a jižní Evropy, se k nám rozšířila s oteplováním klimatu. V Polabí nebo na jižní Moravě dnes není problém na ni narazit a z uctivé vzdálenosti se pokochat mohutnými kusadly i pevnými trubkovitými pavučinami, které spřádá pouze pro vlastní pohodlí - za kořistí si dojde po svých.

Zápřednice jedovatá (latinsky Cheiracanthium punctorium) je teplomilný a na naše poměry docela velký pavouk. „Jedná se o největší druh zápřednice žijící na území Evropy. Dospělé samice měří bez končetin 10–15 milimetrů, rozměry samců se pohybují mezi 7,5–12 mm. Obě pohlaví mají černý konec kusadel a dlouhé, štíhlé nohy,“ popisuje zápřednici jedovatou internetová encyklopedie Wikipedia. Nápadné je také její zbarvení: převažuje žlutá s červeným hlavohrudím.



Nahrává se anketa ...

V Polabí, na Moravě, ve středních Čechách

Zápřednice jedovatá je jedním z živočišných druhů, které se k nám v posledních dvou desítkách let pomalu a plíživě přesunuly z jižních krajů. Zdejší stále teplejší klima jim umožňuje komfortně přežít, a my si na jejich novou přítomnost pomalu zvykáme.

Revírem zápřednice jedovaté jsou hlavně nesečené louky, okraje polí, sady a také vinice, nikoliv výjimečně se ovšem usídlí přímo v domě. Proto se jí na našem území, kde se začala množit zhruba od roku 2008, nejvíc líbí v Polabí, na jižní Moravě a také ve středozápadních Čechách.

Zápřednice si z pavučin buduje hnízdo:

| Video: Youtube

Jako když vás píchnou jehlou při odběru

Deník v článku s titulkem Zápřednice jedovatá děsí na zahradách i v obydlích. Takto ji bezpečně poznáte přesně před rokem mapoval osobní setkání lidí s invazivním pavoukem - a nebylo jich málo. Zkušenost popsal i František Trost z Českého Újezdu u Ústí nad Labem. Ten se se zápřednicí jedovatou setkal v polovině července 2023.

„Na zemi pod oknem v obýváku ležel chomáč. Myslel jsem, že to jsou kočičí chlupy, vzal jsem to do prstů a požmoulal, že to hodím do odpadkového koše. V tom mě něco bodlo do bříška ukazováčku. Jako když vás píchnou větší jehlou při odběru,“ svěřil se František Trost.

„Myslel jsem, že to byla nějaká tříska, bolelo to do druhého dne, místo bodnutí je viditelné stále. Za tři dny jsme odchytili na stejném místě v obýváku zápřednici. Nelíbilo se jí to a stavěla se do bojového postoje na zadní nohy. Na chodbě jsme potom objevili další exemplář,“ řekl Deníku František Trost, jehož dům stojí uprostřed luk.

Zápřednici jedovatou je lépe nedráždit:

Zápřednice kousne v sebeobraně

Tři nejjedovatější pavouci na území České republiky:

1. Zápřednice jedovatá

2. Stepník moravský

3. Vodouch stříbřitý

Ani jeden z nich není schopen člověka ohrozit na životě. Zdroj: Příroda do kapsy

Zkušenost s kousnutím zápřednice, kterou popsal František Trost, je i podle odborníků velmi bolestivá: „Kousnutí zápřednicí jedovatou je bolestivé a místo kolem vpichu opuchne. Ke kousnutí ovšem dochází opravdu výjimečně, pavouk kousne jen když jej někdo zmáčkne,“ uvádí například web Arachnology.

„Kousnutí může být vzácně doprovázeno i zvýšenou teplotou, zrychleným tepem a podobně. Je ovšem těžké odlišit faktický účinek kousnutí od psychického stresu z obav, které člověk v takovém případě zažívá. Příznaky kousnutí samy odezní během několika hodin nebo do druhého dne, otok a bolestivost místa kousnutí mohou přetrvat o něco déle,“ doplnil web Arachnology.

Jedním dechem ovšem web dodává, že zápřednice jedovatá je hojně rozšířená v celé jižní Evropě a není znám jediný případ, kdy by člověk po jejím kousnutí zemřel.

Do sítí neloví, bydlí v nich

Stejně tak není důvod k obavám, že by zápřednice byla agresivní a společnost člověka aktivně vyhledávala jen proto, aby ho kousla: i když se zabydlí v domě, chce klid a hryzne jen v sebeobraně. Poznávacím znamením, že se o jeden prostor zřejmě dělíte se zápřednicí jedovatou, jsou její silné a zvláštní trubkovité pavučiny, které jí slouží jako úkryt - nikoliv lovná síť. „České jméno zápřednice je odvozeno od slova zapřádat,“ vysvětluje web Příroda do kapsy.

„Zápřednice si staví zvláštní úkryt nazývaný zámotek. Nejčastěji jej buduje na vrcholcích vegetace, často na různých travinách. Zámotek má podobu malého váčku či balíčku. Na rozdíl od jiných pavoučích sítí neslouží k lovení hmyzu, ale jako úkryt. Zápřednice je aktivní hlavně v noci a svou kořist pronásleduje, takže k jejímu ulovení síť nepotřebuje,“ uvádí web.

Kořistí a potravou zápřednice je především všemožný hmyz a brouci - nepohrdne komáry ani blechami a umí uchvátit i včelu, vosu nebo jiného pavouka.

Přečtě si i další zajímavé články z hmyzí říše. Najdete je v nabídce níže.