Říká, že snem jejich dětí je mít doma zoologickou zahradu. Jejím snem je ukončit psí a kočičí bezdomovectví. To říká v rozhovoru Daniela Hlaváčková, marketingová ředitelka společnosti Mars pro střední Evropu, která žije s rodinou v Praze a většinu volného času tráví v přírodě, miluje hory.

Daniela Hlaváčková, marketingová ředitelka společnosti Mars pro střední Evropu | Foto: Jiří Macek

Chci pejska či kočičku, proč bych měl, podle vás, zvolit adopci?

Za mě je to nejlepší způsob, jak si mazlíčka pořídit. Adopci bych volila v případě, kdy znám přesné důvody toho, proč si chci zvíře pořídit, a když vím, kolik času jsem schopná mu věnovat. Rozhodující by pro mě byl fakt, že zásadně ovlivním kvalitu jeho života. Benefit vidím i v tom, že ulehčím fungování danému útulku a uvolním místo dalším zvířatům. V útulcích se nachází spousta osamělých, ale skvělých parťáků pro život, kteří neměli to štěstí a o svůj domov přišli. Naše společnost se také snaží vyvracet mýty o tom, že zvíře z útulku nutně trpí vadou nebo že jeho chování je nezvladatelné. Většinou to tak není, zvíře se do útulku dostává především lidským zaviněním, zanedbanou či nezvládnutou výchovou. Snažíme se tedy adopci podporovat i mezi našimi spolupracovníky a máme interní program, ve kterém darujeme každému spolupracovníkovi, který adoptuje pejska z útulku, krmivo naší značky na celý rok.

Na co bych si měl dát před pořízením čtyřnohého společníka pozor?

Doporučuji dopředu si zjistit, co péče o mazlíčka obnáší. Je důležité převzít osobní zodpovědnost. Využila bych i názoru zaměstnanců útulku a poradila se s nimi o konkrétním plemenu a jeho povaze tak, aby se ke mně a mému životnímu stylu hodilo co nejlépe.

Společnost Mars podporuje útulky pro zvířata. Kolik a jak?

Jelikož je naší strategií „vytvářet lepší svět pro domácí mazlíčky“, je podpora útulků jedním z našich pilířů. Díky dlouhodobé spolupráci s Nadací na ochranu zvířat podporujeme mnoho útulků, jak psích, tak kočičích. A to především v rámci našich značek, pro které je téma adopcí prioritou. Letos jsme u příležitosti Mezinárodního dne zvířat 1. října pomáhali v osmi útulcích za účasti více než 80 spolupracovníků. Dobrovolnická činnost a materiální pomoc tvoří dlouhodobě hlavní pilíře naší podpory. Darováním kvalitního krmiva často ulehčíme útulkům jejich každodenní provoz a potěšíme čtyřnohé kamarády. Přes deset let pomáháme několika útulkům a každý rok darujeme kolem 40 tun krmiva. Letos rozdělíme mezi útulky přes 170 tisíc porcí pro pejsky a kočičky. Pak je tu dobrovolnická práce našich spolupracovníků. Také budujeme osvětu a podporujeme lidi k adopci domácích mazlíčků.

Paní Danielo, pracujete ve firmě, kde mazlíček je hlavní postavou. Co vy a zvířata? „Potuluje“ se nějaké zvíře u vás doma?

Jelikož jsem zastáncem zodpovědného přístupu k domácím mazlíčkům, naše životní nastavení zatím nedovoluje plně se věnovat čtyřnohým domácím mazlíčkům. Především moje malé děti se musí naučit, co vše domácí mazlíček obnáší a jaká je to zátěž. Proto v tuhle chvíli máme doma jen rybičky, a uvidíme, zda se do budoucna budeme moct posunout i k nějakému většímu závazku.

Máte nějaký „zvířecí“ sen?

Sen mých dětí je vlastnit celou zoo. A mým snem by bylo úplně ukončit psí a kočičí bezdomovectví, a věřím, že i kroky, které společnost Mars dělá, tomu můžou aspoň částečně pomoci. Mám radost, když vidím, že si díky naší snaze někdo osvojí pejska z útulku a poskytne mu skvělý domov.