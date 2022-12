V zimě je možné setkat se s takovými případy poměrně často. To, že je zvíře pod kapotou, nemusí majitel automobilu vůbec tušit. Řidič pak auto nastartuje a kočku může vážně zranit. Jeden z posledních případů , naštěstí spíše úsměvný, řešili pražští hasiči ve čtvrtek 1. prosince večer. Na pobyt kočky pod kapotou upozorňoval vzkaz za stěrači, na kterém stálo: Pozor, máte kočku v motoru!

„Když jsme se snažili kočku zachránit, utekla do motoru jiného auta… a pak někam úplně pryč. Pobavili jsme kočku i náhodné kolemjdoucí,“ informoval mluvčí pražských hasičů Martin Kavka.

Hůře mohl skončit případ, který se stal před čtyřmi lety na Přerovsku. Když majitel přicházel ke svému zaparkovanému autu, uslyšel hlasité kňourání. Po otevření kapoty spatřil vyčerpanou kočku, která v prostoru motoru uvízla. Zavolal tedy na pomoc hasiče a těm se po příjezdu podařilo zvíře bez poškození vozu osvobodit.

Neuvěřitelných sto kilometrů pak před několika lety v prostoru motoru auta nedobrovolně cestovala kočka, o které řidič neměl nejmenší tušení. Jel s ní z Karlových Varů až do Prahy. Kočka se po dlouhé cestě prozradila mňoukáním. Pražští strážníci, kteří šli náhodou kolem vozu a bezradného řidiče, zvíře osvobodili. Zraněná kočka pak po ošetření skončila v útulku.

Poklepejte na kapotu, radí odborníci

Dostat se do motorového prostoru je pro kočky, ale i jiná zvířata jako kuny nebo myši, snadné. Cestu si najdou zespodu vozu, některé kočky se ale mohou vyhřívat také v podběhu kola. Ať už uvíznou kdekoli, může to pro ně po nastartování či rozjezdu skončit fatálně.

Odborníci radí před jízdou prostory zkontrolovat, nebo alespoň důkladně poklepat na kapotu, aby se zvířata vyplašila a sama utekla. Někdy však ani to nestačí. Všímat by si tak měli majitelé aut i zvláštních zvuků, uvízlé kočky na sebe obvykle upozorňují právě hlasitým mňoukáním. Kočky si do skrýší mohou nosit i ulovenou kořist, kterou později prozradí zápach linoucí se z motoru.

Zvířata mohou v motorovém prostoru také napáchat škody. Zejména kuny mohou překousat kabely a auto pak nemusí nastartovat. Na internetu jsou k dostání různé spreje nebo akustické či ultrazvukové rušičky, které jsou na rozdíl od akustických slyšitelné jen pro zvíře. Kuny může odradit i pach psa, nebo kočky pohybující se v blízkosti. Pokud tak s vámi pravidelně cestuje mazlíček, můžete mít vyhráno.

Proti škodám na autě způsobených zvířaty je možné se pojistit. Některé pojišťovny takové pojištění zahrnují už do základních balíčků, u jiných je třeba sjednat připojištění.